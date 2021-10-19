Dünyanın ilk elektronik müzik müzesi açılıyor

Hollanda’nın başkenti Amsterdam, dünyanın ilk elektronik müzik müzesi Our House’u 29 Ekim’de açıyor.

Our House açılışında 15 enstalasyon, 6 sergi, fotoğraf galerileri, plaklar, belgeseller, davul setleri gibi pek çok şeyi sergileyecek. Carl Cox, Kevin Saunderson, Charlotte de Witte ve Armin van Buuren gibi isimler de katkıda bulunanlar arasında.

Our House aynı zamanda dünyanın dört bir yanından DJ’ler, prodüktörler, küratörler gibi elektronik müzik dünyasının önemli aktörlerini de ağırlayacak.

“Elektronik müzik kültürünün modern müzesi” mottosuyla açılacak olan müze dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Müze, “Bu bizim evrensel dilimizdir, her engeli aşan, herkesi kucaklayan ve hepimizi bir araya getiren bir dildir” diyerek kapılarını açıyor.

Müzeyle ilgili ayrıntılı bilgi için our-house.com adresini ziyaret edebilirsiniz.