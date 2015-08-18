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Yaşam

Dünyanın ilk bitkisi bulunmuş olabilir

Su altında yetişen Montsechia Vidalii adlı bitkinin 125 milyon yıldan uzun süre önce İspanya’daki göllerde yetiştiği tahmin ediliyor

18 Ağustos 2015 15:10

ABD'li botanik uzmanları Avrupa'da su altında yetişen bir türün dünyanın bilinen ilk çiçek açan bitkisi olabileceğini açıkladı. 

BBC Türkçe'de yer alan habere  göre, araştırmacılar çalışma kapsamında Montsechia Vidalii adlı türün binden fazla fosilini inceledi. Bitki su otunu andırıyor ancak tek tohumlu bir meyve de veriyor. Bu durum da çiçek açan bitkilerin temel özelliğini oluşturuyor.Uzmanlar bitkinin 125 milyon yıldan uzun süre önce İspanya’daki göllerde yetiştiğini vurguluyor.

Botanik uzmanı David Dilcher “İlk çiçek bir efsane, tıpkı ilk insan gibi. Ama yeni incelememiz Montsechia’nın Çin’de bulunan benzer su bitkisi Archaefructus’tan daha eski değilse bile çağdaşı olduğunu gösteriyor” dedi.

Uzmanlar Montsechia Vidalii türünü uzun süredir biliyordu.

Bitkinin fosilleri ilk olarak yüz yıldan uzun süre önce İspanya’nın orta kesimlerindeki İber Sıradağları’nda bulunan kireç taşında ve Pireneler’in Montsec kesiminde keşfedildi.

Ancak Dilcher “Monteschia’da taç yaprakları ve nektar üreten bir yapı olmaması nedeniyle bu fosillerin birçoğunun yanlış yorumlandığını” vurguladı.

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