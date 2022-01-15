Dünyanın ilk bilinç dışı imgeleri sergisi “Öz’e dönüş” açıldı

Dünyada ve Türkiye’de bilinç dışı zihin imgelerinin yer aldığı ilk sergi “Öz’e Dönüş” açıldı. Türkiye’de toplumun bilinç dışı dünyasına dair çok çarpıcı tabloları gün yüzüne çıkaran sergi, 14 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında Nişantaşı Maji Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

FutureBright Sanat Vakfı ve ZMET Institute tarafından düzenlenen serginin açılışına bireylerin bilinç dışı dünyalarını açığa çıkaran ZMET araştırma yöntemini geliştiren Olson Zaltman şirketinin CEO’su Lindsay Zaltman katıldı.

“Bu sergi benim için büyük bir ilham kaynağı oldu”

Ziyaretçilerini Türkiye’nin ruh haline doğru sıra dışı bir yolculuğa davet eden “Öz’e Dönüş” için Zaltman, “Bu sergi benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Eşime de söyledim, bu sergi fikrini çalacağım. Eserler gerçekten çok güçlüler. Benim için çok enteresan çünkü, kolajlara sanat olarak baktığınızda bambaşka anlamlar çıkabiliyor” dedi.

Serginin küratörü Beyza Uçak ise “Çok yorum gerektirmeyen bir sergi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bu kadar gerçekçi ve yalın fikirler varken yorum üzerine yorum çıkmaya gerek kalmıyor. Umarım sizler de eserlere bakarken bu gücü hissedersiniz” şeklinde konuştu.

ZMET araştırmalarını Türkiye’ye getiren FutureBright Group kurucularından Akan Abdula ise sergi için “Herkesin bilinç dışında bir sanatçı gizli. Mantığa odaklandığımızda bu sanatçıyı göremiyoruz ama beynimizin derinliklerine inince ortaya çıkıyor” açıklamasını yaptı.

Serginin açılışına pazarlama, medya, siyaset ve iletişim dünyasından önemli isimler katıldı.

Sergi için 10 binin üzerinde bilinç dışı zihin imgesi analiz edildi

Dünyanın en prestijli araştırma yöntemlerinden biri olan ZMET, insanların bilinç dışındaki derin duygularına, tutum, talep, baskı ve korkularına zihin imgeleri ve metaforlar üzerinden ulaşıyor.

ZMET Institute Türkiye ofisi, Türkiye ve bölge ülkelere hizmet verme amacıyla 2016 yılında kuruldu. ZMET modeli, Türkiye ve bölgedeki 13 ülkede FutureBright Group çatısı altındaki ZMET Institute tarafından kullanılıyor.

Türkiye’nin bilinç dışındaki derin duyguları deşifre edebilmek için, FutureBright Group son iki yılın ZMET verisini tek bir havuzda topladı. Bu süreçte 1.200 ZMET görüşmesinden elde edilen 10 binin üzerinde bilinç dışı zihin imgesi analiz edildi.

“Türkiye’nin İlk Bilinç Dışı İmgeleri Sergisi: Öz’e Dönüş”te, ZMET araştırmalarına katılmış kişilerin oluşturdukları kolajlardan seçkilere yer verilirken, kolektif bilinç dışımızdaki ortak duygularımız da metaforlar üzerinden en gerçek haliyle izleyiciyle buluşuyor.

Metafor cenneti Türkiye

Metaforları “sıkıştırılmış derin duygu kümeleri” olarak tanımlayan ZMET, Türkiye için ayrı bir anlam taşıyor. Zira Türkiye’de kendimizi ifade etmek için günde ortalama 360 metafor kullanıyoruz ve bu metaforların Türkiye’nin bilinç dışını anlamak için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bilinç dışı zihin imgelerinin yer aldığı dünyadaki ilk sergi

14 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında açık olacak “Öz’e Dönüş”, dünyada ve Türkiye’de bilinç dışı zihin imgelerinin yer aldığı ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Sergi, aynı zamanda, FutureBright Sanat Vakfı’nın düzenlediği ilk etkinlik.