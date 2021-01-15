Dünyanın ilk akıllı parfümü tanıtıldı; ruh halinize göre kokusu değişiyor

Yapay zekadan faydalanan akıllı parfüm Ninu, CES 2021 etkinliğinde sergilendi. Ninu, parfüm kokunuzu farklı ruh hallerinize göre kişiselleştirebilmenize olanak sağlıyor.

Her sene teknoloji alanında yeniliklerin sergilendiği CES fuarı, bu yıl pandemiden dolayı sanal ortamda gerçekleştiriliyor. CES 2021’de tanıtılan ve “Dünyanın ilk akılı parfümü” olarak nitelendirilen Ninu, kullanıcılara günümüze kadar olan parfüm kullanımının dışına çıkacak bir deneyim sunuyor.

Technopat'ın haberine göre, Kozmetik sektörünü bambaşka bir hale getireceği düşünülen Ninu, yapay zekaya sahip bir uygulama ile senkronize edilmiş, aynı kapta bulunan üç farklı koku arasından seçim yapmanıza olanak tanıyan bir cihaz. Aynı zamanda bu kokuların kişiselleştirilmesini de sağlayan parfüm cihazı; üç farklı kokunun birleştirilerek, binlerce farklı kombinasyonla, her güne ve ruh haline özel farklı bir tarzda koku hazırlanmasına da izin veriyor. Parfümünüz bittiğinde de akıllı telefonunuza bildirim gönderilmesini sağlayan uygulama, içinde efektif özellikleri de barındırıyor. Parfüm bittiğinde ise haznesi tekrar kolay bir şekilde doldurulabiliyor.

Parfümün içeriğinde bulunan bileşenlerin tamamen insan ve doğa sağlığına uygun olduğu özellikle belirtilerek; ftalat, sülfat ve paraben gibi zararlı maddelerin bulunmadığı da ekleniyor.

Plastik atık üretimi azalabilir

Geliştiricilerin söylediğine göre, küresel kozmetik endüstrisi her yıl yaklaşık olarak 120 milyar ambalaj ünitesi üretiyor, bu da devam ederse 2050 yılına kadar 12 milyar ton plastik anlamına geliyor. Gezegenimizi bu tehlikeden korumak için tüketici alışkanlıklarının yeniden dizayn edilmesi gerekmekte. Bunun için Ninu parfüm şişesi bittiğinde geri doldurabilme şansı da olduğundan, atık oranı oldukça düşürülmüş olacak. Diğer yandan Ninu parfüm şişeleri geri dönüştürülmüş cam malzemelerden üretildiğinden, doğaya zarar da en aza indirgenmiş durumda.

Ninu'nun satışa çıkacağı tarih ise net değil.