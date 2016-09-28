Dünyanın ilk 3 ebeveynli bebeği doğdu

ABD'li bilim insanları yapay döllenme yoluyla dünyanın ilk üç ebeveynli çocuğunun doğduğunu açıkladı. New Scientist dergisinde yer verilen makalede, bebeğin nisan ayında Meksika’da dünyaya geldiği belirtildi.

Sağlıklı bir bebek sahibi olmak için yıllardır uğraşan aile New York’taki New Hope Fertility Center’dan doktor John Zhan’a başvurdu. John Zhan ve ekibi, ailenin bebek sahibi olması için gerekli tartışmalı metot ABD’de yasak olduğunu için operasyonu Meksika’da gerçekleştirdi.

Operasyonda annenin yumurta hücresinin sağlıklı çekirdeği alınıp, bir donörün çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine yerleştirildi. Ve bu yumurta hücresi de babanın spermleri ile döllendirildi. Bebeğin dokuz aylık normal hamilelik sürecinin ardından dünyaya geldiği belirtildi.

Şu an 5 aylık olan bebeğin annesi nadir görülen bir genetik hastalığa sahip. Annenin genlerinde bulunan Leigh hastalığı, normal koşullarla oluşan hamilelikte embriyoların merkezî sinir sisteminde ölümcül bir hasara yol açıyor. O nedenle Ürdünlü ailenin bebekleri yaşayamıyor. Ailenin daha önce dünyaya gelen iki çocuğu Leigh hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Annenin daha önce dört kez de düşük yaptığı belirtiliyor.

Doktor Zhang, Ürdünlü ailenin minik oğullarının şimdiye dek sağlıklı olduğunu belirtti. Doktor bebeğin mitokondrilerinin (hücre organelleri) yaklaşık yüzde birinde Leigh hastalığını içeren gen mutasyonuna rastlandığını açıkladı. Ancak Zhang bu oranın sorun teşkil etmek için çok az bir miktar olduğunu umuyor. Doktor Zhang, bilim insanlarının bu oran en az yüzde 18 dolayında olduğu zaman Leigh sendromunun ortaya çıktığını tespit ettiklerini kaydetti.

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AFP/dpa, BD/BK