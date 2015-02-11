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Kültür-Sanat

Dünyanın her yerinde duvara gizlenmiş USB bellekler var

Duvarlara gizlenen USB bellekler sayesinde, ilginç bir sanat projesine katılma şansını elde edebilirsiniz

11 Şubat 2015 13:41

Berlin’den Senegal’e, Paris’ten Vietnam’a kadar pek çok şehrin duvarlarında, küresel bir sanat projesi başlatıldı. Duvarlara gizlenen USB bellekler sayesinde, ilginç bir sanat projesine katılma şansını elde edebilirsiniz.

Proje, Berlin’de yaşayan sanatçı Aram Bartholl’a ait. 2010 yılında başlayan projede duvarlara USB bellekler gizleniyor insanlar anonim olarak dosya paylaşabiliyor. USB belleklere laptopunu takan katılımcılar, bellekler üzerinde isterlerse mesajlar, isterlerse de fotoğraf ve video dokümanları paylaşabiliyor.

 

Ölü damlalar

 

Adını Soğuk Savaş döneminde casusların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları yöntemden alan ‘Dead Drop’ (Ölü Damlalar) projesinde USB bellekler, kamusal alanda herkesin ulaşabileceği yerlerde gizlenmiş durumda. Böylece Binaların duvarları, kaldırım taşları, kısacası herkesin önünden geçip gittiği yerler, büyük bir paylaşım alanına dönüşüyor.

İlk olarak ABD’nin New York kentinde başlayan proje için 2010 yılında 5 farklı yere flaş bellekler gizlenmişti. O tarihlerde bu paylaşım noktalarını görebilmek için keskin gözlere sahip olmanız gerekiyordu. Fakat yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bu ‘eser’, artık Paris’ten İtalya’ya hatta Vietnam’a kadar dünyanın her yerinde görülebiliyor.

Eserin en ilgi çekici yanı hiç tanımadığınız insanların paylaşımlarından haberdar olabilmeniz ve de kendi paylaşımlarınızı hiç tanımadığınız insanlarla buluşturabilmeniz.

İsteyen herkesin katılabileceği projede, tek yapılması gereken ‘Dead Drops’un sitesine girerek bir lokasyon talebinde bulunmak ve seçilen bir yere USB’yi gizlemek.

USB belleklerin hepsinde projenin nasıl çalıştığına dair bir de açıklama metni bulunuyor.

Dünyadaki Dead Drops noktalarının web sayfasını görmek için tıklayınız.

Çeviri: Fatih Gürsoy

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