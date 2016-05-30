Dünyanın en zengin YouTuber'ı kim?

YouTube 2005 yılından bu yana medya sektörünün temellerini değiştiren bir platform oldu. Eğlence dünyasına kattığı eşsiz faydanın yanında yüz binlerce kişinin hayallerini gerçekleştirmesini sağladı.

Video yayıncılığı sayesinde insanlar potansiyellerini milyonlarca insanla paylaşma fırsatı yakaladı. Bu da imkansızlık sebebiyle başarıya ulaşamamış birçok kişinin umutlarını yeşertti.

Yaklaşık 10 yıl içerisinde YouTube kullanıcıları milyonları geçen aboneleriyle birlikte uluslararası bir ün yakaladı. Hürriyet'in haberine göre, şirketler de milyonlarca organik takipçisi olan YouTuber’lara sponsor olmaya başladı ve böylece ün, beraberinde zenginlik de getirdi.

Peki YouTube sayesinde milyon dolarlık servetlere ulaşan bu insanlar kimler?

1. Ryan Higa – 2 Milyon Dolar

Ryan Higa’yı YouTube kullanıcı adı olan nigahiga’dan da tanıyabilirsiniz. Videoları 2 milyardan fazla izlenen Japonyalı komedyenin, YouTube’da tam 17 milyon takipçisi var.

2. Epıc Rap Battles – 2.4 Milyon Dolar





Tarihteki önemli kişilere rap savaşı yaptıran bu komik ikili, YouTube kullanıcıları tarafından oldukça çok seviliyor. 13 milyon takipçisi olan Epic Rap Battles kanallarında yayınlanan videolar, bu zamana kadar 1.4 milyardan fazla izlendi.

3. Jenna Merbles – 3 Milyon Dolar

Çektiği videolarla 2010 yılında şöhrete ulaşan Jenna; gözlem yeteneği, komik kişiliği ve güzelliğiyle YoutTube’u adeta kasıp kavuruyor.

4. Ray Wıllıam Johnson – 4 Milyon Dolar

Ray William Johnson, yayınladığı komik ve yaratıcı videolarla en çok ses getiren YouTuber’lardan biri. 2011 yılında YouTube’da en çok izlenen 20 videodan 6’sı Ray’e aitti. Daha 2012 yılında vidoları 2 milyardan fazla izlenen zengin YouTuber şu sıralar 10 milyondan fazla aboneye sahip

5. Toby Turner – 6.2 Milyon Dolar

YouTube kullanıcı adı Tobuscus olan bu YouTuber, 2006 yılından beri çektiği videolarla sadık bir izleyici kitlesine sahip. Videolarında oynadığı bilgisayar oyunlarını komik bir şekilde yorumlayan Turner, aynı zamanda yaptığı müziklerle de milyonlarca insana ulaşıyor.

6. Zoella – 7.2 Milyon Dolar

Zoe isimli Londra’lı YouTuber; makyaj, moda, güzellik ipuçları, alışveriş gibi konularla ilgili videoları özellikle kadınlar tarafından ilgiyle izleniyor. Yayınladığı videoların dışında kendi güzellik markasını oluşturan Zoe, aynı zamanda 2014 yılında yazdığı bir kitabı da yayınladı.

7. PewDiePie – 9 Milyon Dolar

PewDiePie, YouTube’un nevi şahsına münhasır isimlerinden biri. Oynadığı video oyunlarını YouTube kanalı aracılığıyla milyonlara ulaştıran İsveçli YouTuber, özellikle korku oyunlarını eğlenceli bir şekilde oynamasıyla tanınıyor. Gerçek ismi Felix Arvid Ulf Kjelberg olan 25 yaşındaki YouTuber, şimdiden 45 milyon takipçiye sahip.