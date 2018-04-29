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Yaşam
BBC Türkçe

Dünyanın en zengin kadını Liliane Bettencourt: Skandallarla dolu bir hayat

Kozmetik devi L'Oreal grubunun varisi ve dünyanın en zengin kadını Liliane Bettencourt 94 yaşında öldü. Bir skandallar zincirinin parçası olan Bettencourt'un bunama rahatsızlığından faydalanan bazı yakınları tarafından "istismar" edildiği ve milyonlarca d

29 Nisan 2018 20:30

Dünyanın en zengin kadını olarak tanınan L'Oreal kozmetik markasının varisi Liliane Bettencourt, 94 yaşında hayatını kaybetti.

2017 yılında Liliane Bettencourt'un servetinin 40 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Bettencourt'un eczacı babası Eugène Schueller'in 1909'da kurduğu şirket, daha sonra L'Oreal adıyla dünyanın en büyük kozmetik şirketi ünvanını kazanmıştı.

Forbes dergisi Bettencourt'u dünyanın 14'üncü en zengin insanı ilan etmişti.

Bettencourt'un kızı Françoise Bettencourt-Meyers yaptığı açıklamada, annesinin uykusunda huzur içinde hayata veda ettiğini söyledi.

"istismar" davası

Kızı Françoise Bettencourt-Meyers 2007'de annesinin rahatsızlığını kullanan çevresindeki bazı insanların onu istismar ettiğini söyleyerek dava açtı. Bunların başında Bettencourt'un yakın arkadaşı fotoğrafçı François-Marie Banier geliyordu.

François-Marie Banier, rahatsızlığından faydalanıp Bettencourt'u aralarında Picasso tablolarının da olduğu yüzlerce milyon dolarlık hediyeler vermeye ikna etmekle suçlanıyordu.

Kızı Bettencourt-Meyers, daha sonra annesinin malikanesinde çalışan yardımcılardan, kadının aslında François-Marie Banier'i evlat edinmekle ilgili bir şeyler söylediğini iddasını duyacaktı.

Anne kız 2010'da barıştı barışmasına ama bir yıl sonra Fransa'da bir mahkeme, Bettencourt'un bunama rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle, kadının ailesinin vesayeti altına girmesine hükmetti.

Öte yandan, Fransa'nn eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyası sırasında, Bettencourt'tan destek aldığı iddiaları ortaya atıldı.

İddialar, vergi kaçakçılığı, rüşvet ve yolsuzluk, dinleme ve kayıt aletiyle özel hayata müdahale, vergi cennetlerine para aktarılması, nüfuzu kötüye kullanma gibi suçlamalarla dolu bir skandallar zincirine dönüştü.

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