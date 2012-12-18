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Yaşam

'Dünyanın en yaşlısı' oldu iki hafta sonra öldü

ABD'de 115 yaşındaki kadın, dünyanın en yaşlısı unvanını aldıktan iki hafta sonra öldü

18 Aralık 2012 10:52

ABD'de yaşayan 115 yaşındaki Dina Manfredini, 'dünyanın en yaşlı kadını' unvanını aldıktan iki hafta sonra hayatını kaybetti.
 
ABD'de 115 yaşındaki kadın, dünyanın en yaşlısı unvanını aldıktan iki hafta sonra öldü.

Dina Manfredini'nin torunu Lori Logli, büyükannesinin 115 yaşında hayata veda ettiğini söyledi.

Logli, Dina Manfredini'nin ölüm nedeni hakkında ise bilgi vermedi.

Guinness Dünya Rekorları, Manfredini'nin iki haftadan az bir süre önce dünyanın en yaşlısı unvanını devraldığını doğruladı.

Manfredini'den önce bu unvana sahip olan kişi 116 yaşındaki Amerikalı Bessie Cooper'dı.

Guinness sözcüsü Robert Young, Manfredini'nin ölümüyle dünyanın en yaşlısı ünvanına, Manfredini'den 15 gün önce 19 Nisan 1897 tarihinde doğan Japon Jiroemon Kimura'nın sahip olduğunun sanıldığını söyledi.

Young, Kyotolu Kimura'nın aynı zamanda, belgelenen tarihte en yaşlı ikinci erkek olduğuna inanıldığını kaydetti.

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