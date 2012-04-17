83 yaşındaki İngiliz manken Daphne Selfe dergilere poz vermeye devam ederken “Dünyanın en yaşlı süpermodeli” olma unvanını da elinde tutuyor.

Bugüne kadar hiç estetik yaptırmayan Selfe son fotoğraf çekiminde Madonna’nın ünlü “korse” kostümünü giyerek poz verdi.

Selfe, Madonna'nın 1990 dünya turnesinde giydiği Jean Paul Gaultier imzalı kostümünün benzeriyle poz verdi.

İngiltere’deki bir mankenlik ajansında içlerinde dünyaca ünlü modeller Bar Rafaeli ve Amber Le Bon gibi isimlerin bulunduğu listede yer alan Selfe yüzünü hiç gerdirmediğini söyledi.

İngiliz “Daily Mail” gazetesine verdiği röportajında şöyle konuştu: “Vücudum hala fena değil. Fakat kollarımdaki lekeleri saklamak için genelde uzun kollu kıyafetlerle kamera önüne geçmeyi tercih ediyorum. Yüzüme hiç estetik yaptırmadım. Zaten o tür işlemlere ayıracak param yok.”