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Yaşam

Dünyanın en yaşlı pandası uyutuldu

38 yaşına giren Cia Cia’nın yaşının, insan yaşında 114 yıla tekabül ettiği belirtildi

16 Ekim 2016 21:22

Hong Kong’da bulunan dünyanın en yaşlı pandası, sağlık sorunları nedeniyle acı çekmesinden dolayı iğneyle uyutuldu.

Hong Kong menşeli South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong’daki Ocean Park'ta bulunan 38 yaşındaki dişi Cia Cia adlı panda öldü.

Park yetkilileri, son iki haftadır sağlık durumu kötüye giden ve son birkaç gündür yemeğe karşı fazla ilgi göstermeyen dünyanın en yaşlı pandası Cia Cia'nın, hızlı bir şekilde kilo kaybettiğini ve sürekli uyuduğunu ifade etti.

Veterinerlerin, yüksek kan basıncı, iki gözünde katarakt ve eklem sorunu teşhisi koyduğu pandanın, acı çekmesinden dolayı yetkililerin ortak kararıyla iğneyle uyutulduğu bildirildi.

Ağustos ayında 38 yaşına giren Cia Cia’nın yaşının, insan yaşında 114 yıla tekabül ettiği belirtildi.

Çin’de 1978 yılında vahşi doğada dünyaya gelen ve iki yaşındayken ülkenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde bulunan Cia Cia, eyaletteki Panda Besleme Merkezi'ne alındı. Cia Cia, An An adlı panda ile birlikte 1999 yılında Çin ana karasından Hong Kong’a hediye edilmişti.

 

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