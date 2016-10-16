Dünyanın en yaşlı pandası öldü

Dünyanın en yaşlı pandası Jia Jia, Hong Kong'da tutulduğu Okyanus Parkı'nda öldü.

Daha fazla acı çekmemesi için iğneyle uyutulan Jia Jia 38 yaşındaydı.

Bu, insanlar için 100'ün üzerinde bir yaşa tekabül ediyor.

Pandalar normalde doğal ortamlarında yaklaşık 20, özel bakım halinde ise 25 yıl yaşayabiliyor.

En yaşlı panda olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Jia Jia'nın durumunun son haftalarda kötüleştiği bildirilmişti.

1978'de Çin'in Sichuan bölgesinde doğan panda, 1999 yılında Hong Kong'a verilmişti.

Jia Jia, İngiltere'nin Hong Kong'un hakimiyetini Çin'e devrinin ikinci yıldönümünde verilmiş bir hediyeydi.

1999 yılından bu yana Okyanus Parkı'nda tutulan Jia Jia geçen yıl Temmuz ayında 37 yaşına girmiş, onun yaşgünü için parkta görkemli bir parti düzenlenmişti.

Sebze ve buzdan oluşan doğum günü pastasına nerdeyse hiç dokunmayan Jia Jia her zamanki favori yemeği bambuyu ise afiyetle yemişti.