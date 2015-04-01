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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyanın en yaşlı kadını öldü

Dünyanın en yaşlı kadını olarak bilinen 117 yaşındaki Japon Misao Okawa hayatını kaybetti.

01 Nisan 2015 13:17


„Dünyanın en yaşlı insanı“ unvanına sahip Japon Misao Okawa 117'inci doğum gününden yaklaşık bir ay sonra hayata gözlerini yumdu.

Resmi kayıtlara göre 5 Mart 1898'de dünyaya gelen Okawa, Osaka'daki huzurevinde son nefesini verdi. Okawa, 114'üncü doğum gününden bu yana Guinness Rekorlar Kitabı'nda, „Dünyanın En Yaşlı Kadını“ ve „Dünyanın En Yaşlı İnsanı“ rekorlarını elinde bulunduruyordu. İddialara göre, Okawa'nın ölümünün ardından bu rekor Amerikalı Gertrude Weaver'in eline geçecek.

Ortalama olarak kadınların 86,61, erkeklerin ise 80,21 yıl yaşadıkları Japonya, ortalama ömür beklentisinin en yüksek olduğu ülke. „Dünyanın En Yaşlı Erkeği“ unvanının sahibi de 112 yaşındaki Japon Sakari Momoi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DünyanınJapon Misao OkawaMartOkawa OsakaGuinness Rekorlar Kitabı Yaşlı Kadını“ YaşlıOkawaAmerikalı Gertrude WeaverJaponya Yaşlı Erkeği“Japon Sakari Momoi. © Deutsche Welle Türkçe AFP BÖ/AG

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