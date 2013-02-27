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Yaşam

Dünyanın en yaşlı kadını 114 yaşında

Dünya'nın en yaşlı kadınının yaşadığı Japonya'da, yaşı 100'ün üzerinde 51 binden fazla kişi var

27 Şubat 2013 14:48

Japonya'da yaşayan 114 yaşındaki Misao Okawa dünyanın en yaşlı kadını ilan edildi.

Okawa, ''Dünyanın en yaşlı kadını'' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederken, uzun yaşamanın sırrının sağlığa dikkat etmek olduğunu söyledi.

Doğum tarihi 5 Mart 1898 olan ve Japonya'nın Osaka kentinde bir bakım evinde yaşayan Okawa'nın, gelecek hafta 115. yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.

Dünyanın en yaşlı kişisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 115 yaşındaki Jiroemon Kimura'nın da yaşadığı Japonya'da, yaşı 100'ün üzerinde 51 binden fazla kişi olduğu belirtildi.

(ntvmsnbc)

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