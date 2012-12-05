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Yaşam

'Dünyanın en yaşlı insanı' yaşamını yitirdi

Besse Cooper, geçen yıl Ocak ayında dünyanın en yaşlı insanı olarak açıklanmıştı

05 Aralık 2012 11:07

Guinness Rekorlar Kitabı'na ''dünyanın en yaşlı insanı'' olarak giren 116 yaşındaki Amerikalı kadın hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgian eyaletindeki Monroe kentindeki bir huzur evinde kalan Besse Cooper'ın dün öğleden sonra öldüğü, oğlu Sidney Cooper tarafından bildirildi.

Cooper, yaptığı açıklamada, annesinin son zamanlarda midesinden rahatsız olduğunu, iki gün önce de nefes darlığı çektiğini, ancak tüm çabalara rağmen annesini kaybettiklerini belirtti.

Besse Cooper, geçen yıl Ocak ayında dünyanın en yaşlı insanı olarak açıklanmıştı.

Cooper'ın vefat etmesinin ardından ''dünyanın en yaşlı unvanı''nın, Iowa'da yaşayan 115 yaşındaki Dina Manfredini'ye geçtiği bildirildi.

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