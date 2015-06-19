‘Dünyanın en yaşlı insanı öldü’



Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Jeralean Talley doğum gününü kutladıktan birkaç hafta sonra 116 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınının Talley'in 77 yaşındaki kızı Thelma Holloway'e dayandırdıkları habere göre Jeralean Talley, Çarşamba günü Detroit yakınlarındaki Inkster'deki evinde 116 yaşında öldü. Talley, bir hafta hastanede tedavi gördükten sonra geçen Cumartesi taburcu olmuştu.

23 Mayıs 1899'da Georgia eyaletinde dünyaya gelen Afro-Amerikalı kadın, eşi Alfred ile 52 yıl evli kaldı. Eşi 1988'de, 95 yaşında hayatını kaybetmişti. Talley'nin 12 kız kardeşi de 80 ve 90 yaşın üzerine kadar yaşamıştı.

Birçok hobisi olan Talley 104 yaşına kadar bowling oynadı. Balık tutmayı severdi. Elbiselerini kendisi dikiyordu. ABD'li kadın ‘Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını Nisan ayında yine ABD'li Getrude Weaver'in 116 yaşında hayatını kaybetmesiyle elde etmişti.

Uluslararası araştırma kuruluşu ABD'li ‘Gerontoloji Araştırma Grubu'na (GRP) göre ‘Dünyanın en yaşlı insanı' unvanı ABD vatandaşı Susannah Mushatt Jones'a geçti. Afro-Amerikalı kadın 6 Temmuz'da 116 yaşına basacak.

Ayrıca İtalyan Emma Morano-Martinuzzi de Kasım'da 116 yaşında olacak. GRP'nin istatistiklerine göre iki kadın 19'uncu yüzyılda doğan ve elan hayatta olan tek insanlar.