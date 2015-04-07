Dünyanın en yaşlı insanı öldü



Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşındaki Gertrude Weaver, Arkansas'ta hayatını kaybetti.

Weaver, 117 yaşındaki Japon Misao Okawa'nın geçen hafta ölmesinin ardından bu unvanı almıştı. 1898 doğumlu Weaver, pazartesi günü Camden'daki Silver Oaks Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata gözlerini yumdu.

Camden Belediye Başkanı Marie Trisollini, Weaver ile en son 100 yaşındaki oda arkadaşının doğum günüde konuştuklarını söyledi.

Uzun yaşamın sırrı

Trisollini, “Çok tatlı bir kadındı. Parti öncesi onla konuştuğumda oldukça neşeliydi. Bu kadar uzun yaşamanın sırrını sorduğunuzda, çok fazla cilt nemlendirici kullanın, herkese iyi davranın, komşunuzu sevin ve kendi pişirdiğiniz yemekleri yiyin derdi” şeklinde konuştu.

Ortalama olarak kadınların 86,61, erkeklerin ise 80,21 yıl yaşadıkları Japonya, ortalama ömür beklentisinin en yüksek olduğu ülke. “dünyanın en yaşlı erkeği” unvanının sahibi de 112 yaşındaki Japon Sakari Momoi.

Weaver'ın ölümü sonrası dünyanın en yaşlı insanı unvanı 23 Mayıs 1899 doğumlu Jerelean Talley'e geçti.