Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Dünyanın en yaşlı kişisi Misao Okawa, 117. Doğum gününü kutladıktan birkaç hafta sonra öldü. Japon kadının 1898'de doğduğu kent olan Osaka'da kalp yetmezliğinden öldüğü bildirildi.

Okawa'nın Osaka'da ömrünün son yıllarını geçirdiği bakımevinin bir yetkilisi, "Uykuya dalar gibi, huzur içinde öldü. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kimono diken bir terzinin kızı olan Okawa, kısa süre önceki doğum gününde, hayatın "pek kısa" olduğunu söylemiş, uzun yaşamasının sırrı sorulduğunda ise "Bunu ben de merak ediyorum" demişti.

Torunlarının altı çocuğu var

Dört torun ve altı torun çocuğu sahibi olan Okawa'nın ölümüyle, dünyanın en yaşlı kişisi unvanı 116 yaşındaki Amerikalı Gertrude Weaver'a geçti.

Japonya'nın en yaşlı kişisi ise adı açıklanmayan 115 yaşında bir kadın.

Dünyada 100 yaşın üzerinde yaşayanların en fazla olduğu ülke Japonya.

Japonya hükümetine göre, ülkede 58 binden fazla "asırlık çınar" yaşıyor ve bunların yaklaşık yüzde 87'si kadınlardan oluşuyor.