T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Misao Okawa dört torun ve 6 torun çocuğu sahibiydi

01 Nisan 2015 21:38

Dünyanın en yaşlı kişisi Misao Okawa, 117. Doğum gününü kutladıktan birkaç hafta sonra öldü. Japon kadının 1898'de doğduğu kent olan Osaka'da kalp yetmezliğinden öldüğü bildirildi.

Okawa'nın Osaka'da ömrünün son yıllarını geçirdiği bakımevinin bir yetkilisi, "Uykuya dalar gibi, huzur içinde öldü. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kimono diken bir terzinin kızı olan Okawa, kısa süre önceki doğum gününde, hayatın "pek kısa" olduğunu söylemiş, uzun yaşamasının sırrı sorulduğunda ise "Bunu ben de merak ediyorum" demişti.

 

Torunlarının altı çocuğu var

 

Dört torun ve altı torun çocuğu sahibi olan Okawa'nın ölümüyle, dünyanın en yaşlı kişisi unvanı 116 yaşındaki Amerikalı Gertrude Weaver'a geçti.

Japonya'nın en yaşlı kişisi ise adı açıklanmayan 115 yaşında bir kadın.

Dünyada 100 yaşın üzerinde yaşayanların en fazla olduğu ülke Japonya.

Japonya hükümetine göre, ülkede 58 binden fazla "asırlık çınar" yaşıyor ve bunların yaklaşık yüzde 87'si kadınlardan oluşuyor.

ETİKETLER

dünyanın en yaşlı insanıMisao Okawa

İlgili Galeri

Bu kadınlar 1800'lerde doğdu!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24