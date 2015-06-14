Dünyanın en yaşlı gelin ve damadı



Dünyanın en yaşlı gelini ve damadı, düğünü Eastbourne kentindeki bir otelde aile ve arkadaş çevresiyle yaptı. Çiftin 7 çocuğu, 15 torunu ve 7 torununun çocuğu bulunuyor.

Şimdiye kadar rekor 2002 yılında evlenen Fransız Français François Fernandez ile Madeleine Francineau'daydı. Fransız çiftin yaşlarının toplamı 191'di.

Törende Doreen Luckie üzerinde mavi çiçekler olan beyaz bir elbise giydi. Nikah kıyıldıktan sonra Luckie, düştüğü için tekerlekli sandalyede oturan eşini öptü.

Daily mail gazetesinin haberine göre yaşlı çift, Sevgililer Günü'nde nişanlandı. Damat gazeteye yaptığı açıklamada “Evlilik teklifini dizimin üstüne çökerek yapmadım, çünkü bir daha ayağa kalkamazdım” dedi. Eski boksör olan George Kirby hayat arkadaşına daha önce evlilik teklifinde bulunmadığı için pişman olmadığını belirtti. Çift balayı için somut bir plan yapmadıklarını söyledi.