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Yaşam

Dünyanın en yaşlı adamı öldü

Dünyanın en yaşlı adamı Sanchez Blazquez 112 yaşında hayatını kaybetti

16 Eylül 2013 10:22

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı adamı 112 yaşında öldü. Sanchez Blazquez'in New York'ta kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiği açıklandı.
 
İspanya'da  8 Haziran 1901'de doğan Sanchez-Blazquez, 1920'de de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Blazkez'in, 2 çocuğu, 7 torunu, 15 torununun çocuğu ve 5 torununun torunu bulunuyor. Sanchez Blazkez, Jiremon Kimura'nın geçen Haziran ayında 116 yaşında ölmesinin ardından dünyanın en yaşlı erkeği unvanını almıştı.
 
Blazquez'in ölümüyle dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı 111 yaşındaki İtalyan Arturo lıcata'yı geçti.
 
115 yaşındaki Japon Misao Okova da en yaşlı kadın ünvanını elinde bulunduruyor..

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