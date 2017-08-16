Dünyanın en yaşanılabilir kenti: Mellbourne

İngiliz The Economist dergisi grubu bünyesinde ekonomik analizler yapan ve öngörülerde bulunan bağımsız Economist Intelligence Unit (EIU) adlı kuruluşun "Dünyanın En Yaşanabilir Kentleri" listesinde bu sene de Avustralya'nın Melbourne kenti birinci geldi. Üst üste yedinci kez birinci seçilen kent, yüz üzerinden 97,5 puan aldı.

Melbourne'u 97,4 ile Avusturya'nın Viyana, 97,3, 97,2 ve 97,2 puan ile de Kanada'nın Vancouver, Toronto ve Calgary kentleri izledi. Avusturalya'nın Adelaide ve Pert, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Finlandiya'nın Helsinki kentlerini 10'ncu sırada Almanya'nın Hamburg kenti takip etti.

Araştırmanın en az yaşanabilir kentler listesinde mevcut şiddet ortamı nedeniyle geçen yılki liste ile benzer bir tablo ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam, aldığı 30,2 puanla 140'ıncı sırada yer alarak, dünyanın en "yaşanılmaz' kenti seçildi. Öncesinde sırasıyla 47,8 puanla Ukrayna'nın Kiev, 44 puanla Kamerun'un Douala, 42,6 puan ile Zimbabve'nin Harare, 40,9 puan ile Pakistan'ın Karaçi, 40,9 puanla Cezayir, 39,6 ile Papua Yeni Gine'nin Port Moresby, 38,7 puanla Bangladeş'in Dakka, 36,6 puan ile Libya'nın Trablus, 36 puan ile de Nijerya'nın Lagos kenti izledi.

Orta büyüklükte şehirler önde

Araştırmada şehirlere farklı alanlarda puanlar veriliyor ve toplamda en çok puan alan 140 şehir birbirleriyle kıyaslanıyor. Buna göre şehirler istikrar (%25), sağlık hizmetleri (%20), kültür ve doğa (%25), eğitim (%10) ve altyapı (%20) üzerinden aldıkları puanlarla değerlendiriliyor. En yüksek puana sahip şehirlerin, genellikle gelişmiş ülkelerin orta nüfuslu şehirleri olduğu göze çarpıyor.

Bu şehirler suç oranlarını artırmadan ve altyapılarına aşırı yüklenmeden vatandaşlarına geniş bir çeşitlilikle olanaklar sunabiliyor. Büyük şehirler ise her ne kadar kültürel etkinlikler, ulaşım imkanları ve nüfus dağılımı gibi konularda öne çıksa da sıralamada çok puan alanların gerisinde kalıyor.

Raporda, son yıllarda meydana gelen terör olayları ve küresel istikrardaki gerilemenin sürdüğüne dikkat çekilerek, bu olumsuz ortamın Avustralya, Bangladeş, Belçika, Fransa, Pakistan, İsveç, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin puanına etki ettiği kaydedildi. Terör eylemlerinin sıklaştığı ve yayıldığına işaret edilen raporda Irak, Libya, Suriye ve Türkiye, "yoğun iç huzursuzluk ve silahlı çatışmaların yaşandığı" ülkeler arasında sayıldı.

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DW/MK/BK