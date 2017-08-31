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'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' evliyken nişanlandı

8 yıllık evli olan Jeremy Meeks'in Topshop markasının varisi Chloe Green ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı

31 Ağustos 2017 04:24

Bodrum tatilinde çekilen fotoğraflarıyla birlikte oldukları ortaya çıkan ve sekiz yıllık eşini aldattığı öğrenilen ‘dünyanın en yakışıklı mahkumu’ Jeremy Meeks'in Topshop markasının varisi olan sevgilisi Chloe Green ile evlilik yolunda olduğu öne sürüldü.

İngiliz Daily Mail iddiasına kanıt olarak Green'in parmağındaki yüzüğü gösterdi. Gazete bu yüzüğün nişan yüzüğü olabileceğini iddia etti.

Melissa Meeks ile evli olan Jeremy Meeks’in aşkı Bodrum tatilinde ortaya çıkmıştı. Green'in ailesinin servetinin yaklaşık 4 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

 

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Jeremy Meeksdünyanın en yakışıklı mahkumui evliliktopshopChloe Green

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