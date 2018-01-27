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Yaşam

Dünyanın en uzun ve en kısa insanı Mısır'da buluştu

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen ve “Dünyanın en kısa boylu kadını” Jyoti Amge, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi

27 Ocak 2018 20:07

Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine başkent Kahire'ye giden "Dünyanın en uzun adamı" Mardinli Sultan Kösen ve “Dünyanın en kısa boylu kadını” Hindistanlı Jyoti Amge, Giza Piramitleri'ni ziyaret etti.

Dünyanın yaşayan en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Sultan Kösen, Mısır turizmine destek için Kahire'ye gitti.

Mısır Turizmini Geliştirme Heyeti'nden yapılan açıklamada, dünyanın en uzun adamının Mısır’a ilk kez geldiği ve Mısır turizmine destek için Kahire’deki tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etmeye başladığı kaydedildi.

Kösen’e dünyanın en kısa kadını olarak kabul edilen Hindistanlı Jyoti Amge de eşlik etti. Boyu 2 metre 51 santimetre olan Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Amge, piramitlerin önünde poz verdi.

Mısır Turizmini Geliştirme Heyeti Başkanı Nesrin Osmanli yaptığı basın açıklamasında, dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadınının Kahire ziyaretlerinin 4 gün süreceğini bildirdi.

Mısır Turizmini Geliştirme Heyeti Başkanı Nesrin Osmanli yaptığı basın açıklamasında, dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadınının Kahire ziyaretlerinin 4 gün süreceğini bildirdi.

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