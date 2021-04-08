Dünyanın en uzun tırnakları, yaklaşık 30 sene sonra kesildi

Dünyanın en uzun tırnaklarına sahip olan Ayanna Williams, yaklaşık 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi.

CNN'de yer alan habere göre, Houston'dan yaşayan Ayanna Williams, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ölçülen dünyanın en uzun tırnakları ile 2017'de Guinness Dünya Rekorunu kırmıştı. O zamanlar 20 saat süren manikürü için 2 şişeden fazla oje kullanılmıştı.

Williams, 1990'ların başından bu yana kesmediği tırnaklarını kesmeden önce son kez aldığı ölçüde 733.29800 cm'e ulaştıklarını keşfetti.

Guinness'e göre Williams, "Tırnaklarım olsun veya olmasın, yine de kraliçe olacağım," dedi. "Tırnaklarım ben ben yapmaz, ben tırnaklarımı yaparım!"diye ekledi.

Şimdiye kadar Williams, bulaşıkları yıkamak ve çarşafları değiştirmek gibi işleri yapamıyordu. Manikürden sonra daha rahat iş yapabilen rekortmen, yeni hedefinin bir sonraki tırnak uzatma meraklısını Guiness Dünya Rekorları için teşvik etmek olduğunu söyledi.

Guinness World'e göre, bir kadın elindeki en uzun tırnakların rekoru hala 1979'da uzatmaya başlayan Lee Redmond'a ait. Redmond'un 853.44 cm uzunluğa ulaşan tırnakları, Guinness World'e göre 2009'da bir otomobil kazasında kırıldı.