Dünyanın en uzun köpeği Zeus öldü

Tüm zamanların en uzun köpeği unvanını elinde bulunduran beş yaşındaki Zeus, hayatını kaybetti.

Omuz hizasından yüksekliği 112 santimetre olan ve arka ayaklarının üzerinde durduğu zaman 224 santimetre uzunluğa sahip Danua cinsi Zeus, Michigan'da yaşıyordu.

Ortalama bir eşekle aynı boya sahip olan ve 2012'de Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Zeus, altı yaşına basmasına sadece iki ay kala öldü.

Zeus'un sahipleri Kevin ve Denise Doorlag çifti, birlikte gezip insanların şaşkın bakışlarını seyretmeyi sevdikleri köpekleri için "O nazik bir devdi" diye konuştu.