'Dünyanın en üzgün kedisi'ne yuva bulundu

Hayvan barınağında kalan ve genetik bozukluğu nedeniyle üzgün gibi gözüken Tucker adlı kediye yuva bulundu. “Dünyanın en üzgün kedisi” lakaplı kedinin hastalığı nedeniyle derisi çok ince ve kolaylıkla buruşuyor. Tüyleri döküldüğü için koruma amaçlı tişört giymek zorunda olan sevimli kedi , tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Metro ’ya konuşan Washington D.C merkezli hayvan barınağı, “Tucker insanların kucağında oturmayı ve iple oynamayı seviyor. Çenesinin altından ve kulaklarının arkasından sevilmekten hoşlanan Tucker’ın çocuklarla da arası çok iyi” sözleriyle bir yaşındaki kedinin özelliklerini anlattı.

Daha önceki ailesinin Tucker’a bakmak istememesi nedeniyle barınağa bırakılan kedi, veterinerde çalışan Katie adlı bir kadın tarafından sahiplenildi. Olay, hayvan severler tarafından sevinçle karşılandı.