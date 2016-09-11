Dünyanın en ünlü hemşiresi öldü



14 Ağustos 1945… ABD birliklerinin Japonya'ya karşı kazandığı galibiyetin kutlandığı gün, bir Amerikan askerinin bir hemşireyi öptüğü o an fotoğraf tarihine geçti.

“Zafer Günü” kutlamaları sırasında New York Times Meydanı'nda bir bahriyeli beyaz hemşire kıyafeti içindeki genç kadını kendine çekip dudaklarından öpmeye başlamıştı.

Bu fotoğraftaki hemşire, Greta Friedman hayatını kaybetti. Amerikan CBS kanalına açıklama yapan oğlu Joshua Friedman, annesinin son iki yıl bir yaşlılar yurdundan kaldığını ve 92 yaşında hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Savaşın sona ermesinin mutluluğu

O dönem Life dergisi için çalışan fotoğrafçı Alfred Eisenstaedt'in çektiği fotoğraf, kısa sürede tüm dünyada tanınır hale geldi ve savaşın sona erişinden duyulan mutluluğun bir simgesi oldu.

Friedman, 2012'de CBS'e yaptığı açıklamada, ilk önce bahriyelinin geldiğini görmediğini söyledi. Daha sonra askerin hemşireyi bir anda kendine çekip öpmeye başladığını anlattı.

Fotoğraftaki New Jerseyli bahriyeli George Mendonsa ise o an savaşın sona erişinin coşkusuyla büyülenmiş olduğunu söylemişti. Hemşire Friedman da o öpücük için "Romantik değildi" demişti.