Dünyanın en tehlikeli yerleri



Bu yılın ortalarında bazı mülteci kamplarında asgari beslenme koşulları yerine getirilemiyordu. Berlin'deki basın toplantısında dünya risk raporu hakkında bilgi veren ‘kalkınma ittifakı' yardım örgütünün başkanı Peter Mucke kriz bölgeleriyle mülteci kamplarındaki gıda sıkıntısını gidermenin en az afet bölgelerine yapılan yardımlar kadar önemli olduğuna işaret etti. Günümüzde herkesin sağlıklı beslenmesine yetecek kadar ‘kalori' üretmenin teknik bakımdan zor olmadığını belirten Mucke problemin gıda maddelerinin adil dağıtılmamasından, israftan ve üretim-lojistik zincirindeki kayıplardan kaynaklandığını söyledi.

Açlık çekenlerin büyük bölümü köylerde yaşıyor. Uzmanlar bu nedenle kırsal bölgelerdeki kalkınma yardımlarının kriz önleme mekanizması olarak algılanması gerektiği görüşündeler. MISEREOR adlı Alman yardım kuruluşunun temsilcisi Martin Bröckelmann-Simon Berlin'deki basın toplantısında Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın verilerine göre, açlık ve fakirliği azaltmak için tarıma yapılan yatırımların diğer bütün sektörlerdeki yatırımlardan beş kat fazla verimli olduğunu söyledi. Uzman, Sahra altı Afrika ülkelerinde bu oranın on bire çıktığını sözlerine ekledi.

Fakirlik felakete davetiye çıkarıyor

Çeşitli yardım kuruluşlarının ortaklaşa hazırlattıkları yıllık dünya risk raporunda beslenme güvenliği ile afet riski arasındaki etkileşim ön plana çıkarılmış. Yetersiz beslenme ile afet riskinin birbirini körüklediğini belirten yardım örgütü temsilcileri deprem, volkanik faaliyet, kuraklık, fırtına ve su baskınlarının beslenme güvenliği altyapısının zayıf olduğu ülkelerde felaket riskini katlanarak arttırdığını dile getirdiler. Ayrıca, beslenme güvensizliği yüzünden göç edenlerin felakete sürüklenme riskinin arttığı, çünkü bu kitlelerin doğal felaket tehlikesinin yüksek olduğu yerlere yerleştikleri de risk raporunda dile getiriliyor.

28 göstergeye göre hazırlanan ve 171 ülkeyi kapsayan risk haritasının tehlikeye en çok maruz olan ülkeleri Vanuatu, Tonga, Filipinler, Guatemala, Bangladeş, Kosta Rika ve Kamboçya. Dünyanın afet ve felaket riski en yüksek 15 ülkesi kıyı ve ada devletlerinden oluşuyor. 171 ülkelik listede Almanya 146'ıncı, Türkiye ise 107'inci sırada yer alıyor.