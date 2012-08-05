Dünyanın en tanınmış DJ'leri ne kadar kazanıyor?

Bir kulübenin içinde, bir kulağında kulaklık bir kulağı boşta, gökyüzüne meyilli; kendini müziğin ritmine kaptırmış dans eden DJ’ler ne kadar para kazanıyor merak ettiniz mi hiç?

Bir kulübenin içinde, bir kulağında kulaklık bir kulağı boşta, gökyüzüne meyilli; kendini müziğin ritmine kaptırmış dans eden DJ’ler ne kadar para kazanıyor merak ettiniz mi hiç? Ettiğinizi var sayarak merakınızı hemen giderelim... Forbes’un ilk kez yaptığı elektronik müzik araştırmasının sonuçlarına göre, listenin başını Hollandalı DJ Tiesto çekiyor. Geçen yıl 22 milyon doları (yaklaşık 40 milyon lira) cebe indiren Tiesto’yu 15 milyon dolarlık (26.6 milyon lira) kazancıyla Skrillex izlerken, üçüncü sırada 14 milyon dolarla (25 milyon lira) Swedish House Mafia yer alıyor.



Elecktronic Nakit Kralları Listesi, Forbes’un bu türde yaptığı ilk liste olma özelliği taşıyor ve ABD’de elektronik dans müziğinin yükselen başarısını yansıtmayı amaçlıyor.



Forbes’a göre, listenin ilk 10’unda yer alanlar, kazançlarının büyük bir kısmını turnelerden elde ediyor. Dergi, canlı performanslardan kazanılan parayı -bazı durumlarda gecelik 100 bin doları (175 bin lira) aşıyorve albüm satışlarının yanısıra anlaşmalarla ticarî satışları da tahmin ediyor. Örneğin, Tiesto her DJ’lik yaptığında 250 bin dolar (445 bin lira) kazanıyor.

DAVID GUETTA İLK 10’A GİRDİ

1. Tiesto..............................40 milyon lira



2. Skrillex...............................26.6 milyon lira



3. Swedish House Mafia ..........25 milyon lira



4. David Guetta ........................24 milyon lira



5. Steve Aoki .............................21 milyon lira



6. Deadmau5 ............................20 milyon lira



7. DJ Pauly D...........................19.5 milyon lira



8. Kaskade ..............................17.5 milyon lira



9. Afrojack .................................16 milyon lira



10. Avicii .................................12.5 milyon lira