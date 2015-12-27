T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Dünyanın en şişman adamı öldü

Dünyanın en şişman adamı unvanına sahip olan 450 kiloluk Meksikalı kalp krizinden hayatını kaybetti.

27 Aralık 2015 14:17


38 yaşındaki Meksikalı Andrés Moreno Sepúlveda, Noel'de yaşamını yitirdi.

450 kilo ağırlığıyla dünyanın en şişman adamı olarak gösterilen Sepulveda'nin kız arkadaşı Carmen Palacios, ölümüne kalp krizinin yol açtığını kaydetti.

Palacios, “Nefes güçlüğü yaşamaya başladı ve ambulansta hayatını kaybetti“ dedi.

Ekim ayında 450 kilo olan eski polis memuru Sepúlveda'nın midesinin dörtte biri alınmıştı. En son 300 kg olan Sepúlveda, bir yıl içinde ağırlığını 70-85 kg daha azaltacak bir operasyon geçirmeyi bekliyordu.

Meksikalı Andrés Moreno Sepúlveda kilosu nedeniyle aynı zamanda diyabet ve yüksek tansiyon hastasıydı.

Sepúlveda, daha doğduğunda 6 kiloydu. Babasının dört yıl önceki vefatından sonra depresyona giren Sepúlveda, 200 kilo birden almıştı.

Sepúlveda'dan önce dünyanın en şişman insanı unvanına yine bir Meksikalı sahipti. 560 kilo olan Manuel Uribe, 2014 yılının mayıs ayında hayatın kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyanınMeksikalıMeksikalı Andrés Moreno Sepúlveda NoelSepulvedaCarmen PalaciosSepúlvedaAndrés Moreno SepúlvedaManuel UribeWelle Türkçe dpa BS/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24