Dünyanın en şişman adamı öldü



38 yaşındaki Meksikalı Andrés Moreno Sepúlveda, Noel'de yaşamını yitirdi.

450 kilo ağırlığıyla dünyanın en şişman adamı olarak gösterilen Sepulveda'nin kız arkadaşı Carmen Palacios, ölümüne kalp krizinin yol açtığını kaydetti.

Palacios, “Nefes güçlüğü yaşamaya başladı ve ambulansta hayatını kaybetti“ dedi.

Ekim ayında 450 kilo olan eski polis memuru Sepúlveda'nın midesinin dörtte biri alınmıştı. En son 300 kg olan Sepúlveda, bir yıl içinde ağırlığını 70-85 kg daha azaltacak bir operasyon geçirmeyi bekliyordu.

Meksikalı Andrés Moreno Sepúlveda kilosu nedeniyle aynı zamanda diyabet ve yüksek tansiyon hastasıydı.

Sepúlveda, daha doğduğunda 6 kiloydu. Babasının dört yıl önceki vefatından sonra depresyona giren Sepúlveda, 200 kilo birden almıştı.

Sepúlveda'dan önce dünyanın en şişman insanı unvanına yine bir Meksikalı sahipti. 560 kilo olan Manuel Uribe, 2014 yılının mayıs ayında hayatın kaybetmişti.