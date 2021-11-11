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Yaşam

"Dünyanın en saçma binası" 6,6 milyon TL'ye yıkılacak

11 Kasım 2021 16:59

Kahramanmaraş'ta şehir meydan projesi kapsamında yıkılması planlanan "dünyanın en saçma binası" olarak bilinen İl Özel İdare Binası'nın enkaz satış ve yıkım işi ihalesinde en yüksek teklif 6,6 milyon lira oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak şehir meydanı projesi önemli bir aşama daha kaydedildi.

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen proje bölgesindeki yıkılacak yapılar arasında yer alan İl Özel İdare Binası enkaz satış ve yıkım işi ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ihaleye, 51 firma katıldı. Yıkım işi için Büyükşehir Belediyesi'ne ödenecek en yüksek teklifin 6,6 milyon lira olarak gerçekleştiği, ihalenin sonuçlarının komisyon incelemesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

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