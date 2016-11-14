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Kültür-Sanat

'Dünyanın en pembesi' Anish Kapoor'a yasaklandı

Stuart Semple, Anish Kapoor‘un Vantablack adlı rengin kullanım haklarını satın almasında ilginç bir yöntemle tepki gösterdi

14 Kasım 2016 20:17

Dünyanın en karanlık karasını tekeli altına alan Anish Kapoor‘dan meslektaşı Stuart Semple intikam aldı ve sanatçıya dünyanın en pembe pembesi PINK’i yasakladı.

Yılın ilk aylarında İngiliz şirketi NanoSystem askeri ve bilimsel kullanım için dünyanın karanlık materyalini üretti. Heykeltıraş ve “renk istifçisi” Anish Kapoor, şirketle bağlantıya geçip karanın en karası Vantablack’in kullanım haklarını satın aldı. Rengin sadece Kapoor tarafından kullanılacak olması sanatçı meslektaşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Anish Kapoor’un “en kara” laneti bununla sanırlı kalmadı. Maddenin yoğunluğundan dolayı resimde kullanılmasının mümkün olmadığı ortaya çıktı. Sanatçı için son kötü haberse yine bir meslektaşından geldi. İngiliz sanatçı Stuart Semple dünyanın en pembe rengini üretti. Semple tüm ressamların kullanımına açtığı rengi kullanmayı sadece bir kişiye yasakladı: Anish Kapoor.

 

İntikamın rengi: En pembe

 

PINK adıyla satışa sunulan “en pembe” şu ana kadar üretilmiş en yoğun pembe pigmente sahip renk. Stuart Semple gerçekten de Kapoor’un bir rengi kendi tekeline almasına gocunduğunu ve intikam için bu yola başvurduğunu gizlemiyor.

culturehustle.com’da 50 gramı 5 dolar (15,5 lira) satılan PINK’i satın alabilmek için Anish Kapoor olmadığınızı onayladıktan sonra sipariş vermeniz yeterli!

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pembeStuart SempleAnish KapoorVantablackkullanım hakkıpink

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