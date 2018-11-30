Dünyanın en pahalı viskisi satıldı

Londra’da düzenlenen bir açık artırmada 1.5 milyon dolardan fazlaya satılan bir şişe Macallan marka İskoç viskisinin şimdiye kadarki tüm satış rekorlarını kırarak ‘dünyanın en pahalı viskisi’ unvanını hakkıyla kazandı.

Christie's Müzayede Evi'nin açıklamasına göre İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık arttırmada dünyanın en çok rağbet gören viskisi olma özelliği taşıyan 60 yıllık bir şişe Macallan viskisi, 1.2 milyon sterline (yaklaşık 7.9 milyon TL) alıcı buldu.

Christie's'in aktardığı bilgiye göre viski 1986'e şişelendi, o zamanlar Macallan'ın piyasaya sürdüğü toplam 40 şişeden sadece bir tanesinin üzerindeki resim, İrlandalı ressam Michael Dillon tarafından yapıldı.

Açıklamada, Dillon'un şişedeki etikette 1700 yılında inşa edilmiş olan Macallan ailesinin tarihi malikânesinin yer aldığı bilgisine yer verildi. Dünyanın en pahalı viskisinin şişeninse benzersiz ahşap bir kutunun içinde muhafaza edildiği, aynı kutunun içinde Macallan'ın yazdığı bir mektubun da yer aldığı ifade edildi.