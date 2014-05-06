Dünyanın en pahalı 'sefie'si

Selfie modasına Amerikalı milyarderler de uydu. Ülkenin en önemli şirketlerini yöneten isimlerin imza attığı selfie, bir anlamda dünyanın en 'değerli' selfie'si unvanının da sahibi oldu. Walmart'ın sosyal sorumluluk kampanyası için biraraya gelen isimlerin yönettikleri şirketlerin toplam piyasa değeri ise 1 trilyon doları buluyor.

1. John Bryant, Kellogg CEO'su: 24.1 milyar dolar

2. Doug McMillon, Walmart CEO'su: 257.4 milyar dolar

3. AG Lafley, P&G CEO'su: 224.4 milyar dolar (Yüzü kapalı)

4. Kees Kruythoff, Unilever Başkanı: 72.6 milyar dolar

5. Hugh Grant, Monsanto CEO'su: 58 milyar dolar

6. Indra Nooyi, PepsiCo CEO'su: 131 milyar dolar

7. Denise Morrison, Campbell CEO'su: 14.3 milyar dolar

8. Roberto Marques, J&J Başkanı: 287 milyar dolar