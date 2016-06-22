

Mercer insan hakları ve danışmanlık firmasının hazırladığı listeye göre dünyanın en pahalı kenti Hong Kong. Hong Kong'da özellikle kur dalgalanması yüzünden bu durumun kenti ziyaret eden yabancılara pahalıya neden olduğu belirtildi. Çin'in özel ekonomik bölge ilan ettiği Hong Kong'da para birimi olarak Hong Kong doları kulanılıyor. Bu para birimi de son aylarda değer kazanan Amerikan dolarına bağlı. Bu durum Almanya ya da diğer Euro ülkelerinden kenti ziyaret edenler açısından kenti pahalı kılıyor.

Mercer'in hazırladığı pahalı kentler listesinde Hong Kong'u Angola'nın başkenti Luanda takip ediyor. Kent yabancılar için son üç yıldır dünyanın en pahalı kenti listesinde başı çekiyordu. Luanda'nın pahalı olması da dolara dayanıyor. Angola petrol açısından zengin bir ülke.

Listede üçüncü sırada Zürih, dördüncü sırada Singapur, beşinci sırada ise Tokyo bulunuyor. Tokyo'yu ise sırasıyla Kinshasa, Şanghay, Cenevre, N'Djamena (Çad), Pekin ve New York izliyor.

Toplam 209 ülkenin bulunduğu 'dünyanın en pahalı kentler' listesinin son sırasında ise Namibya'nın başkenti Windhoek bulunuyor. Windhoek'in yanı sıra en son sıralarda yer alan kentler sırasıyla Cape Town, Bişkek, Blantyre (Malavi), Johannesburg, Minsk, Tunus, Karaçi, Gaborone (Botsvana) ve Lusaka (Zambiya).

İstanbul 101. sırada

İstanbul en pahalı kentleri kapsayan 209 kentin bulunduğu listede 101'inci sırada yer alıyor. Listede Moskova 67., Prag 124., Riga 114'üncü sırada. ABD'nin San Francisco, Los Angeles ve Chicago gibi kentleri de listenin ilk otuzunda yer aldı. Doların değer kazanması nedeniyle bu kentlerin 'pahalılar' listesine girdiği belirtiliyor.

Avrupa'da ise Londra 17'nci, Bern 13'üncü, Kopenhag 24'üncü sırada yer alıyor.

Mercer her yıl 'en pahalı kentler' listesi için 200'den fazla kentte incelemelerde bulunuyor. Bu liste hazırlanırken kira masrafları, beslenme, ulaşım ve boş zaman aktiviteleri için harcanan miktar baz alınıyor.