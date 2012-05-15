Dünyanın en pahalı fotoğraf makinesi

1923 yılında söz konusu modelden sadece 25 adet üretilmiş.

Leica A isimli model 35mm'lik film kullanan ilk ticari taşınabilir kamera olarak tarihe geçmiş.

0 - serisi olarak adlandırılan kameralardan sadece 12 tanesi günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş.

Fotoğraf makinesı adını açıklamak istemeyen bir alıcı tarafından Avusturya'nın Viyana şehrindeki Westlicht Galerisi'nde satıldı.

Cumartesi günü gerçekleşen açık artırma 300 bin eurodan başladı.

Uzmanlar kameranın ortalama 600 bin euroya alıcı bulacağına inanıyordu. Fakat açık artırma başlar başlamaz fiyat 1.8 milyon euroya kadar yükseldi.

Satış fiyatının geri kalanını vergiler ve işlem ücretleri oluşturdu.

Fotoğraf makinesının bu kadar pahalıya satılması eski fotoğrafçılık malzemelerine olan ilgilin son dönemde hızla artmasına bağlanıyor.

Bundan önce de en pahalı fotoğraf makinesı olma rekoru 1.32 milyon euroya satılan bir Leica 0-serisi kameraya aitti.

Aynı fotoğraf makinesı 2007 yılında sadece 336 bin euroya alıcı bulmuştu.

Leica markası 1849 yılında yaratıldı.Şirket optik lensler ve mikroskoplar üretmekte uzmanlaştı.

Mikroskop departmanında çalışan optik mühendisi Oskar Barnack boş zamanlarında fotoğrafçılık yapıyordu.

Kronik astımı olduğu için kolay taşınabilir hafif bir fotoğraf makinesine ihtiyaç duyuyordu.

O dönemde Hollywood filmlerinde kullanılan 35 mm'lik filmin avantajlarını gözlemleyen Barnack 1908 ile 1923 yılları arasında Leica marka kameraların ilk kişisel prototipleirni üretmeye başladı.

Barnack'ın o dönemde çektiği fotoğrafların büyük bir kısmı günümüze ulaşmayı başardı.

Barnack fikrini patronlarına ilettiğinde 25 adet prototip kamera üretildi.

Bu kameraların sadece test amaçlı kullanılması ve satılabilir olup olmadıklarının anlaşılması amaçlanmıştı.

Kameralar beğenilse de bir çok eleştiri de aldı ancak şirket risk almaya karar verip Leica A serisini piyasaya sürdü.

Bu fotoğraf makinelerinden bin adet üretildi.

Kameralar 1925 yılında satışa çıktı.

1932 yılında Leica marka 90 bin fotoğraf makinesi satılmıştı.

Almanya'nın Solms kentinde bulunan Leica bugün de fotoğraf makinesi üretiyor.