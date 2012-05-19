Dünyanın en pahalı evi 1 milyar dolara mal oldu

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani tarafından yaptırılan 27 katlı bina 1 milyar doların üzerindeki maliyetiyle dünyanın en pahalı evi ünvanını aldı. Bombay'daki Altamount Road'da bulunan binada; helikopter pistleri, kütüphane, yemek salonları, kar odası var.

Vanity Fair dergisinin Haziran sayısına röportaj veren Ambani'nin eşi Nita ''İlk defa evim hakkında konuşuyorum, medyada evimizle ilgili çok aşırı haberler çıktı'' dedi.

Bazı gazeteler evin inşaatı sona erdiğinde ailenin oraya taşınmamaya karar verdiğini çünkü evin mimarisinin feng shui benzeri bir akım olan vastu shastraya uygun olmadığını yazdı. Nita Ambani bu haber çıktığında eve taşınmalarının üzerinden iki aydan fazla zaman geçmiş olduğunu söyledi.

Ropörtajda yayınlanan fotoğraflardan birinde odalardan birinin tavana kadar pencereleri olduğu ve oturma düzeninin lüks bir otel lobisini andırdığı görülüyor. Ambani ise evinin ''Hint stilinde modern bir ev'' olduğu görüşünde.

Antilia 27 katlı ancak çoğu kat o kadar yüksek tavanlı ki ev aslında 40 katlı bir bina yüksekliğinde. Antilia 27 katlı ancak çoğu kat o kadar yüksek tavanlı ki ev aslında 40 katlı bir bina yüksekliğinde.

Antila'nın içinde çok katlı bir garaj, bir balo salonu, bir spa, konuk evleri ve bahçeler de bulunuyor.

Nita Ambani ''Evimizi olabildiğince yükseğe yaptık, çünkü güneşi görmek istiyoruz'' diyor. Ev tasarlanılırken lotus çiçeğinden ve güneşten esinlenilmiş. Dekorasyonda çok nadir ahşaplar, mermerler, kristaller kullanılmış.

Çoğu hint evinde olduğu gibi Antila'da da bir dua odası bulunuyor. Nite Ambani ''Tapınağı doğru yapmak benim için çok önemliydi'' diyor.

Evin 1 milyar dolar değerinde olduğuna inanılıyor. Bu Muhesh Ambani için çok yüksek bir meblağ değil. Forbes dergisine göre iş adamının serveti 22 milyar dolar. Ancak bazıları milyonlarca insanın gecekondularda yaşadığı, Bombay gibi fakirliğin yoğun olduğu bir şehirde böyle bir ev yaptırmanın gereksiz olduğu görüşünde.