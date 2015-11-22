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Bilim / Teknoloji

Dünyanın en önemli 49 bilgisayar bilimcisi arasında iki Türk de var

Bilgisayar bilimi alanında dünyanın en prestijli kuruluşlarından ACM, en önemli 49 bilgisayar bilimcisini seçti

22 Kasım 2015 16:45

Damla Uğantaş

Bilgisayar biliminin Nobel'i sayılan Turing ödüllerini veren, dünyanın bilgisayar bilimi alanındaki en eski kuruluşu Association for Computing Machinery (ACM) dünyanın en önemli 49 bilgisayar bilimcisini seçti. Listede ABD'de çalışan iki Türk bilim insanı, Sandia National Labs'den Ali Pınar ve Google'dan Hakan Hacıgümüş de yer aldı.

ACM'nin eğitim, mühendislik ve bilim alanında çalışan bilim insanlarından oluşan listesine, güvenli internet alışverişi, navigasyon kullanımı, internet aramaları gibi günlük hayatımıza doğrudan etki eden projeler girdi. 

49 ismin dünya genelindeki 100 bin üye arasından seçildiğini belirten ACM Başkanı Alexander L. Wolfi bu ödüllerin diğer bilgisayar bilimcileri için de teşvik edici olduğunu ifade etti. 

Ödüllerin bilgisayar alanındaki çalışmaların yanı sıra en az 15 yıllık iş tecrübesi ve 5 yıllık kesintisiz ACM üyeliği kriterlerine dayanarak verildiği listede Arjantin, ABD, Belçika, Kanada, Çin, Mısır, Japonya, Portekiz, İngiltere'den bilgisayar bilimcileri yer aldı. ACM’nin listesi şöyle:

 

Eğitimciler:

Elizabeth K. Hawthorne 

Union County College 

Clifford A. Shaffer 

Virginia Tech 

Mühendisler: 

Jayanta Basak 

NetApp 

Nicholas Bowen 

Stevens Institute of Technology 

Donald George Firesmith 

Software Engineering Institute 

Warren A. Hunt, Jr. 

The University of Texas 

Kiyokuni Kawachiya 

IBM Research – Tokyo 

Bilgisayar bilimcileri

Ashraf Aboulnaga 

Qatar Computing Research Institute, HBKU 

Gail-Joon Ahn 

Arizona State University 

N. Asokan 

Aalto University and University of Helsinki 

Stefano Basagni 

Northeastern University 

James "Bo" Begole 

Huawei R&D, USA 

Rajesh R. Bordawekar 

IBM T.J. Watson Research Center 

Margaret Burnett 

Oregon State University 

 Charles L. A. Clarke 

University of Waterloo 

James Davis 

University of California, Santa Cruz 

George Forman 

HP Labs, HP Inc. 

Andrei Gurtov 

Helsinki Institute for Information Technology, HIIT, Aalto University 

Carl Gutwin 

University of Saskatchewan 

Hakan Hacıgümüş 

Google 

Aaron P Hertzmann 

Adobe Systems 

Martin Hirzel 

IBM T.J. Watson Research Center 

Xian-Sheng Hua 

Alibaba Group 

Graham Hutton 

University of Nottingham 

Hang Li 

Huawei Technologies 

Xuelong Li 

Chinese Academy of Sciences, PR China 

Chang-Tien Lu 

Virginia Tech

Ratul Mahajan 

Microsoft Corporation 

Nenad Medvidovic 

University of Southern California 

Prabhat Mishra 

University of Florida 

Nachiappan Nagappan 

Microsoft Research 

Walid A Najjar 

University of California, Riverside 

Amit Anil Nanavati 

IBM Research India 

Nuria Oliver 

Telefonica R&D 

Konstantina Papagiannaki 

Telefonica Research 

Ian Parberry 

University of North Texas 

Cynthia A. Phillips 

Sandia National Laboratories 

Ali Pınar 

Sandia National Laboratories 

Nalini K Ratha 

IBM T. J. Watson Research Ctr. 

Ravi Ramamoorthi 

Univ. of California, San Diego 

Jörg Sander 

University of Alberta 

Adrian Sandu

Virginia Tech 

Leonel Sousa 

INESC-ID, Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa, Portugal 

Michela Taufer 

University of Delaware 

Sebastian Uchitel 

Imperial College London/ University of Buenos Aires

Jaideep Vaidya 

Rutgers University 

Tao Xie 

University of Illinois at Urbana-Champaign 

Moustafa Amin Youssef 

Egypt-Japan University of Science and Technology 

Ben Yanbin Zhao 

University of California, Santa Barbara

 

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