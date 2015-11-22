Dünyanın en önemli 49 bilgisayar bilimcisi arasında iki Türk de var

Bilgisayar biliminin Nobel'i sayılan Turing ödüllerini veren, dünyanın bilgisayar bilimi alanındaki en eski kuruluşu Association for Computing Machinery (ACM) dünyanın en önemli 49 bilgisayar bilimcisini seçti. Listede ABD'de çalışan iki Türk bilim insanı, Sandia National Labs'den Ali Pınar ve Google'dan Hakan Hacıgümüş de yer aldı.

ACM'nin eğitim, mühendislik ve bilim alanında çalışan bilim insanlarından oluşan listesine, güvenli internet alışverişi, navigasyon kullanımı, internet aramaları gibi günlük hayatımıza doğrudan etki eden projeler girdi.

49 ismin dünya genelindeki 100 bin üye arasından seçildiğini belirten ACM Başkanı Alexander L. Wolfi bu ödüllerin diğer bilgisayar bilimcileri için de teşvik edici olduğunu ifade etti.

Ödüllerin bilgisayar alanındaki çalışmaların yanı sıra en az 15 yıllık iş tecrübesi ve 5 yıllık kesintisiz ACM üyeliği kriterlerine dayanarak verildiği listede Arjantin, ABD, Belçika, Kanada, Çin, Mısır, Japonya, Portekiz, İngiltere'den bilgisayar bilimcileri yer aldı. ACM’nin listesi şöyle:

Eğitimciler:

Elizabeth K. Hawthorne

Union County College

Clifford A. Shaffer

Virginia Tech

Mühendisler:

Jayanta Basak

NetApp

Nicholas Bowen

Stevens Institute of Technology

Donald George Firesmith

Software Engineering Institute

Warren A. Hunt, Jr.

The University of Texas

Kiyokuni Kawachiya

IBM Research – Tokyo

Bilgisayar bilimcileri

Ashraf Aboulnaga

Qatar Computing Research Institute, HBKU

Gail-Joon Ahn

Arizona State University

N. Asokan

Aalto University and University of Helsinki

Stefano Basagni

Northeastern University

James "Bo" Begole

Huawei R&D, USA

Rajesh R. Bordawekar

IBM T.J. Watson Research Center

Margaret Burnett

Oregon State University

Charles L. A. Clarke

University of Waterloo

James Davis

University of California, Santa Cruz

George Forman

HP Labs, HP Inc.

Andrei Gurtov

Helsinki Institute for Information Technology, HIIT, Aalto University

Carl Gutwin

University of Saskatchewan

Hakan Hacıgümüş

Google

Aaron P Hertzmann

Adobe Systems

Martin Hirzel

IBM T.J. Watson Research Center

Xian-Sheng Hua

Alibaba Group

Graham Hutton

University of Nottingham

Hang Li

Huawei Technologies

Xuelong Li

Chinese Academy of Sciences, PR China

Chang-Tien Lu

Virginia Tech

Ratul Mahajan

Microsoft Corporation

Nenad Medvidovic

University of Southern California

Prabhat Mishra

University of Florida

Nachiappan Nagappan

Microsoft Research

Walid A Najjar

University of California, Riverside

Amit Anil Nanavati

IBM Research India

Nuria Oliver

Telefonica R&D

Konstantina Papagiannaki

Telefonica Research

Ian Parberry

University of North Texas

Cynthia A. Phillips

Sandia National Laboratories

Ali Pınar

Sandia National Laboratories

Nalini K Ratha

IBM T. J. Watson Research Ctr.

Ravi Ramamoorthi

Univ. of California, San Diego

Jörg Sander

University of Alberta

Adrian Sandu

Virginia Tech

Leonel Sousa

INESC-ID, Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa, Portugal

Michela Taufer

University of Delaware

Sebastian Uchitel

Imperial College London/ University of Buenos Aires

Jaideep Vaidya

Rutgers University

Tao Xie

University of Illinois at Urbana-Champaign

Moustafa Amin Youssef

Egypt-Japan University of Science and Technology

Ben Yanbin Zhao

University of California, Santa Barbara