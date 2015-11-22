Dünyanın en önemli 49 bilgisayar bilimcisi arasında iki Türk de var

Bilgisayar biliminin Nobel'i sayılan Turing ödüllerini veren, dünyanın bilgisayar bilimi alanındaki en eski kuruluşu Association for Computing Machinery (ACM) dünyanın en önemli 49 bilgisayar bilimcisini seçti. Listede ABD'de çalışan iki Türk bilim insanı, Sandia National Labs'den Ali Pınar ve Google'dan Hakan Hacıgümüş de yer aldı.
ACM'nin eğitim, mühendislik ve bilim alanında çalışan bilim insanlarından oluşan listesine, güvenli internet alışverişi, navigasyon kullanımı, internet aramaları gibi günlük hayatımıza doğrudan etki eden projeler girdi.
49 ismin dünya genelindeki 100 bin üye arasından seçildiğini belirten ACM Başkanı Alexander L. Wolfi bu ödüllerin diğer bilgisayar bilimcileri için de teşvik edici olduğunu ifade etti.
Ödüllerin bilgisayar alanındaki çalışmaların yanı sıra en az 15 yıllık iş tecrübesi ve 5 yıllık kesintisiz ACM üyeliği kriterlerine dayanarak verildiği listede Arjantin, ABD, Belçika, Kanada, Çin, Mısır, Japonya, Portekiz, İngiltere'den bilgisayar bilimcileri yer aldı. ACM’nin listesi şöyle:
Eğitimciler:
Elizabeth K. Hawthorne
Union County College
Clifford A. Shaffer
Virginia Tech
Mühendisler:
Jayanta Basak
NetApp
Nicholas Bowen
Stevens Institute of Technology
Donald George Firesmith
Software Engineering Institute
Warren A. Hunt, Jr.
The University of Texas
Kiyokuni Kawachiya
IBM Research – Tokyo
Bilgisayar bilimcileri
Ashraf Aboulnaga
Qatar Computing Research Institute, HBKU
Gail-Joon Ahn
Arizona State University
N. Asokan
Aalto University and University of Helsinki
Stefano Basagni
Northeastern University
James "Bo" Begole
Huawei R&D, USA
Rajesh R. Bordawekar
IBM T.J. Watson Research Center
Margaret Burnett
Oregon State University
Charles L. A. Clarke
University of Waterloo
James Davis
University of California, Santa Cruz
George Forman
HP Labs, HP Inc.
Andrei Gurtov
Helsinki Institute for Information Technology, HIIT, Aalto University
Carl Gutwin
University of Saskatchewan
Hakan Hacıgümüş
Google
Aaron P Hertzmann
Adobe Systems
Martin Hirzel
IBM T.J. Watson Research Center
Xian-Sheng Hua
Alibaba Group
Graham Hutton
University of Nottingham
Hang Li
Huawei Technologies
Xuelong Li
Chinese Academy of Sciences, PR China
Chang-Tien Lu
Virginia Tech
Ratul Mahajan
Microsoft Corporation
Nenad Medvidovic
University of Southern California
Prabhat Mishra
University of Florida
Nachiappan Nagappan
Microsoft Research
Walid A Najjar
University of California, Riverside
Amit Anil Nanavati
IBM Research India
Nuria Oliver
Telefonica R&D
Konstantina Papagiannaki
Telefonica Research
Ian Parberry
University of North Texas
Cynthia A. Phillips
Sandia National Laboratories
Ali Pınar
Sandia National Laboratories
Nalini K Ratha
IBM T. J. Watson Research Ctr.
Ravi Ramamoorthi
Univ. of California, San Diego
Jörg Sander
University of Alberta
Adrian Sandu
Virginia Tech
Leonel Sousa
INESC-ID, Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa, Portugal
Michela Taufer
University of Delaware
Sebastian Uchitel
Imperial College London/ University of Buenos Aires
Jaideep Vaidya
Rutgers University
Tao Xie
University of Illinois at Urbana-Champaign
Moustafa Amin Youssef
Egypt-Japan University of Science and Technology
Ben Yanbin Zhao
University of California, Santa Barbara