

'Sonne 2'nin yapımına 12 Nisan 2013'te başlandı. 124 milyon euroya mal olan geminin 2014 yılında ilk seyrine çıkması planlandı. Böylece Sonne 2'nin selefi 36 yıllık görev süresinden sonra emekliye ayrılmış oldu.

Bir yıllık yapım aşamasının ardından yeni Sonne 22 Temmuz 2014'te başbakan Merkel'in katıldığı bir törenle Rostock-Warnemünde'de denize indirildi. 116 metre uzunluğu ve 20 metre genişliğindeki gemi dünyanın en modern araştırma gemisi olup saatte yaklaşık 28 km. hız yapıyor.

Bir araştırma gemisine dönüştürülmeden önce 8 yıl boyunca dünya denizlerinde trolle balık avlamada kullanıldı. Yeni 'Sonne' en baştan araştırma için planlandı ve buna göre tasarlandı. Ayrıca çevreci olmasına ve enerji verimliliğine özellikle dikkat edildi.

Derin sondaj özelliği

Sonne seyir sırasında titreşim ve hava kabarcığı oluşturmayacak şekilde tasarlandı. Böylelikle sonar araştırmaları olumsuz etkilenmiyor. Dünyada bir örneği olmayan derin sondaj özelliği geminin üstün teknik özelliklerinden sadece biri. On ton ağırlığındaki sondaj aleti 2 bin 700 metre derinlikten bile uzaktan kumanda edilebiliyor.

Gemide yine sondajda kullanılan ve uzaktan kumanda edilebilen, kamera ve kepçelerle donatılmış bir sualtı aracı bulunuyor. Ayrıca bir su pompası su örnekleri alma, sıcaklık, iletkenlik ya da derinliği ölçmede kullanılabiliyor.

Yeni Sonne oldukça büyük. Aynı anda 35 mürettebat ve 40 bilim insanı görev yapabilecek. Laboratuar ve soğutma odalarının bulunduğu gemide toplam 12 kilometreyi bulan uzunluktaki tel ve kabloyla donatılmış makaralar da mevcut. Böylece açık denizlerin en derin noktalarında ölçüm ve arama yapılabilecek.

Yeni Sonne 17 Kasım 2014'ten itibaren resmi olarak göreve başladı. Ana araştırma bölgesi Hint ve Pasifik Okyanuslarının derinlikleri olacak. Bilim insanları iklimin bu okyanuslara etkilerini araştırmak istiyor. Ayrıca denizlerde hammaddeleri ve ekosistemlerdeki insan müdahalesini inceleyecekler.