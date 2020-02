“Dünyanın en korkunç şeyi kaş aldırmak”

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion karakteriyle sevilen Peter Dinklage, Fransız aktör Herve Villechaize’in hayatını anlatan “My Dinner with Herve” filmi öncesinde kaşlarını aldırttığını belirterek, “Neden kaş aldırılır? Bence dünyanın en korkunç şeyi ama yapmak zorundaydım…”

Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Dinklage, role nasıl hazırlandığı konusunda şunları söyledi:

“Karakterin kendi versiyonumu yaratmak istediğimi söyledim, yoksa maske takıyor olacaktım. Ses ve konuşma üzerinde çok çalıştım. Sacha, Herve’ün sesi için “içine helyum çekmiş bariton” derdi... Tüm hazırlıklar bir yana en çok canımı yakan kaşlarımı aldırmak oldu. Benim kalın kaşlarım var, Herve’ün kaş şekli daha ince ve güzeldi. Neden kaş aldırılır? Bence dünyanın en korkunç şeyi ama yapmak zorundaydım…”

“GOT harikaydı, o diziyi her şeyden çok sevdim"

Game of Thrones’un son sezonunun çekimlerinin sona ermesiyle ilgili de konuşan ünlü oyuncu, duygularını şöyle anlattı:

“Game of Thrones’un çekimlerini temmuz ayında bitirdik. Tabii ki çekimler bitince kalplerimiz acıdı... Harika bir dizi olmasının yanı sıra bizim hayatımız olmuştu. 9 yıl, dile kolay.

“GOT harikaydı. O diziyi her şeyden çok sevdim. Dizinin bana verdiği en güzel şeylerden biri ne biliyor musun, “sorumluluk”. Herve gibi, I Think We Are Alone Now gibi daha küçük projeleri tanıtacak platform sağladı. Çünkü gerçekten yapmak istediğim, gurur duyduğum işleri yapıyorum ve onların promosyonunda da yer almak istiyorum. GOT bana bu platformu bana sağladı.”