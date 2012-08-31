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Yaşam

Dünyanın en kısa iki insanı fotoğraf çekimi için bir araya geldi

Dünyanın en kısa kadın ve erkeği Guinness'in 2013 yılı rekorlarına yer verdiği kitabının tanıtımı için bir araya geldi

31 Ağustos 2012 14:32

Guinness Dünya Rekorları tarafından belirlenen dünyanın en kısa erkeği ve kadını, bir fotoğraf çekimi için yan yana gelerek, tarihte bir ilke imza attılar.

18 yaşındaki Hintli Jyoti Amge ve 72 yaşındaki Nepal asıllı Chandra Bahadur Dangi, geçen kış aylarında dünyanın en kısa insanları olarak belirlendikten sonra uzun süre manşetlerde kalmışlardı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre,  Guinness'in 2013 yılı rekorlarına yer verdiği kitabının tanıtımı için bir araya gelen ikili, hayallerinin kendilerini çoktan aştığını belirttiler.

Amge, ülkesinde Bollywood olarak adlandırılan sinema filmlerinde rol almaya başladığını, Bahadur da kendi isminin bir kitapta geçmesinin ailesi, köyü ve ülkesi için çok büyük bir başarı olduğunu ifade ederken, tanıtım sürecinde birçok farklı ülkeye gitme şansı buldukları için de ayrıca mutlu olduklarını söylediler.

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