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Yaşam
BBC Türkçe

'Dünyanın en kilolu kadını' ameliyat için Hindistan'da

500 kiloluk ağırlığındaki İman Ahmed Abdulati adlı Mısırlı kadın, mide ameliyatı için İskenderiye'den Hindistan'ın Mumbai kentine getirildi

12 Şubat 2017 17:58

500 kiloluk ağırlığıyla dünyanın en kilolu kadını olduğu tahmin edilen İman Ahmed Abdulati adlı Mısırlı kadın, mide ameliyatı için İskenderiye'den Hindistan'ın Mumbai kentine getirildi.

25 yıl aradan sonra ilk kez evinden çıkan 36 yaşındaki Abdülati'nin, bir dizi ameliyatın ardından başlayacak tedavisiyle üç yıl içinde 100 kilonun altına düşürülmesi hedefleniyor.

Havaalanının kargo bölümünden kamyonla Saifee Hastanesi'ne getirilen Mısırlı kadın, birinci kattaki odasına vinçle çıkarıldı.

Doğumunda fil hastalığı teşhisi konan Abdulati'nin sağ kolu ve sağ bacağı tutmuyor.

Abdülati'ye hastaneye kadar nezaret eden Mısır'ın Mumbai Başkonsolosu Ahmed Halil, "İman, çok mutlu. Yıllardır sıkıntı çekiyor ve inşallah iyi olacak" dedi.

Hindistan'ın Kahire konsolosluğu, Abdulati'nin vize başvurusunu reddetmişti. Ancak ameliyatı gerçekleştirecek cerrah Muffazal Lakdawala'nın Twitter'da Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı çağrıdan sonra Abdülati'ye vize verildi.

Hastane, altı ay burada kalması planlanan Abdülati'nin tedavisini ücretsiz gerçekleştirecek.

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