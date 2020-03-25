Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde infial: Hindistan'da sokağa çıkma yasağına giden 4 saatte neler yaşandı?

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Hindistan Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 3 haftalık sokağa çıkma kararını yürürlüğe girmeden 4 saat önce açıklaması dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde büyük paniğe sebep oldu.

Reuters'ın aktardığına göre Modi'nin temel ihtiyaçların karşılanacağını söylemesine rağmen otoyollar eyaletler sınırlarını kapatmadan hedefine varmak için hız yapan süt, meyve ve sebze kamyonlarıyla doluydu.

Yeni Delhi, Mumbai ve Bangalor gibi kalabalık şehirlerdeki insanlar evde geçirecekleri 21 gün için stok yapmak üzere marketlere ve pazarlara koştu. Ajanslar, salgına karşı bir önlem olarak alınan kararın sonucunda dolan pazarların görüntülerini geçti. Bir market sahibi Ram Agarval, ağzına kadar dolu dükkanında insanlara hizmet etmeye çalışırken kendisine soru soran Reuters muhabirine, "Ne yapmamız gerektiğine dair açık bir talimat yok, polis bize dükkanı kapatmamızı söylüyor" diye yanıt verdi.

İnternetten market alışverişi yapılmasını sağlayan bazı sitelerin de hizmetlerini sonlandırması infiale neden oldu.

ABD'li şirketler Amazon ve Walmart'ın "e-market" hizmeti veren Hindistan kollarının geçici olarak durdurulduğu açıklandı. İnternet üzerinden süt satan küçük bir firmada çalışan Anthony Thomas, "Yarın mal gelecek mi bilmiyoruz" dedi.

The Guardian'ın Hindistan muhabiri Hannah Ellis-Petersen, yasağın yürürlüğe girmesinden sonra izlenimlerini yazarken normal şartlarda dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan başkent Delhi'nin tanınmaz halde olduğunu ifade etti. Ellis-Petersen, "Normalde yoğun eski Delhi sokaklarında sadece polisler ve inekler vardı" yazdı.

Ellis-Petersen, sokağa çıkma yasağının özellikle Hindistan'da yoksulluk sınırının altında yaşayan 300 milyon kişiyi etkileyeceğini ifade etti. The Guardian'da yer alan habere göre evsizler çoğunlukla havalandırması ve akan suyu olmayan kalabalık odalarda kalmak zorunda kaldı.

1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da şu ana kadar 536 vaka tespit edildi ve 10 kişi hayatını kaybetti.