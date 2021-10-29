Dünyanın En İyi Üniversiteleri: Boğaziçi Üniversitesi 90 sıra gerileyerek 287. oldu

Son üç yıldır üst üste "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında ilk 200'de olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yılki listede 287'nci olabildi.

Üniversiteye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan eski rektör Melih Bulu, göreve başlamasının ardından Boğaziçi'yi dünya sıralamasında ilk 100'e sokacağını öne sürmüştü.

Boğaziçi Üniversitesi, ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News and World Report'un hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" sıralamasında 287. oldu.

Geçen yıl 197. sıradaydı

Evrensel'den Görkem Kınacı'nın haberine göre, önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen söz konusu sıralamada, bu yıl 90'ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası iş birlikleri ve yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi.

Boğaziçi Üniversitesi, 100 üzerinden 60 puan alabildi; Türkiye'de ilk sırada yer aldı ama dünyada 287'nci olabildi.

Geçen yılki sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 197’nci sırada yer almıştı. O dönemki rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin son üç yıldır Türkiye’den ilk 200’e giren tek üniversite olduğunu belirterek "Bütçemizin 40 kat büyüklüğünde üniversitelerle aynı sırada yer alıyoruz" açıklamasını yapmıştı.