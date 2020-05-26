Dünyanın en iyi restoranı, salgın sonrasında 'hamburgerci' olarak açıldı

Dünyanın en iyi restoranı ünvanını 4 kez kazanan Kopenhag'daki "Noma" salgın sonrası geçici olarak yeni bir iş modeli deniyor. NOMA salgın sonrasında "hamburger ve şarap" restoranı olarak yeniden açılıyor.

Noma'da yemek yemek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekirken bugün sadece hamburger ve şarap servisi yapıyor. Bir hamburgeri 18.48 dolardan satışa sunan restoran, bu durumun açılış öncesi ısınma turları olduğunu belirtti. Restoranın şefi Rene Redzepi, asıl açılışın 2 ay sonra olacağını belirterek, "Buradaki asıl amacımız insanları sosyalleşmeye, hayata hazırlamak. İnsanlar sosyal hayata geri dönmek istiyor. Biz de bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. Bu yüzden iyi bir başlangıç yapmak istedik. Beklediğimizden daha iyi talep geldi" dedi.

Haber Global'in haberine göre; hamburgerlerinin "gastronomik" bir hamburger olmadığını belirten şef, "Burgerimiz bilinen sıradan hamburgerlerden. Ama yine de en iyi eti, en iyi malzemeleri kullanmaya gayret ediyoruz" dedi. Restoranın perşembe ile pazar günleri arasında açık olacağını belirten şef, kuyruk oluşmasından endişe etmediğini de belirtti.

Şef Rene Redzepi, Koronavirüs salgının restorancılık sektörünü çok etkileyeceğini düşünüyor. Restoranların salgın sonrası hükümet yardımı olmadan ayakta kalamayacağını belirten Redzepi "İnsanlar salgın sonrasında dahi dışarda sosyalleşmekten endişe duyacaklar ve bu durum en çok sektörümüzü vuracak ve sektörümüzde çok fazla işsizlik oluşacak" diyor.