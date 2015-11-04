Dünyanın en iyi İngilizce konuşan ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı?

Bir özel eğitim kurumunun araştırmasına göre, yabancı dil olarak dünyanın en iyi İngilizce konuşan halkı İsveçliler. Türkiye'nin sonlarda yer aldığı listenin dibinde ise Libyalılar var.

Dünya genelinde dil kursları ve okulları bulunan İsviçre merkezli özel eğitim kurumu EF, 70 ülkede 900 bin yetişkin arasında İngilizce dil testi yaptı.



İsveçlilerin en iyi puan aldığını çalışmada, bu ülkeyi sırasıyla Hollanda, Danimarka, Norveç ve Finlandiya takip etti. İsveç geçtiğimiz yıl listenin 3. sırasında yer alıyordu.



Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığı listede Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri en son sıralarda yer buldu.



Türkiye ise 70 ülkenin yer aldığı listede 50. sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri arasında Azerbaycan’dan önce sondan ikinci sırada yer buldu. En kötü İngilizce konuşan halkın ise Libyalılar olduğu belirtildi.



Araştırmada çıkan diğer ilginç sonuç ise bütün ülkelerde kadınların, erkeklere oranla daha iyi İngilizce konuşmaları oldu.