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Bilim / Teknoloji

Dünyanın en ince telefonu Çin’de satışa sunuldu

Huawei Ascend P1, mayısta Hong Kong, Tayvan ve Avustralya’da; haziran ayında ise Latin Amerika’da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

20 Nisan 2012 20:16

Huawei, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2012‘de tanıttığı 7,7 mm’lik tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonları arasında gösterilen Ascend P1′i önümüzdeki ay satışa sunmaya hazırlanıyor.

 
Şirketin yapmış olduğu açıklamalara göre Huawei Ascend P1, mayısta Hong Kong, Tayvan ve Avustralya’da; haziran ayında ise Latin Amerika’da kullanıcıların beğenisine sunulacak.
 
 
Huawei Ascend P1, 4,3 inçlik 540×960 çözünürlük sunan Super AMOLED ekrana, 1,5 GHz’lik ARM Cortex-A9 çift çekirdekli OMAP 4460 işlemciye ve 1 GB RAM’e sahip olacak. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışacak cihaz, 8 megapiksel çözünürlük sunan arka kamera ve 1,3 megapiksel çözünürlük sunan ön kamerasının haricinde Wi-Fi, GPS, Bluetooth gibi bağlantı seçeneklerine ve 32 GB’a kadar artırılabilen microSD kart desteğine sahip. Şu an için yalnızca Çin’de satışa sunulan cihazın Çin’deki satış fiyatı 475 dolar.

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