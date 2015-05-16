Dünyanın en hızlı trenleri



Manyetik Levitasyon (Maglev), nesnenin yerçekimi gücüne eşit ya da bu güçten daha büyük güçte bir iletken yardımıyla havada asılı bırakılması anlamına gelen bir fiziksel kavramı ifade ediyor. Bu yöntemde tren, manyetik raylarla temas etmeden havada süzüldüğü için sürtünme de büyük ölçüde ortadan kalkmış oluyor.

Tren maksimum hızına ulaştığında yolcular kendilerini adeta uçak yolculuğunda hissediyorlar. Test merkezinin yöneticisi Yasukazu Endo, trenin ne kadar hızlı hareket ederse o kadar sağlam olduğunu söylüyor. 2027 yılında Tokyo-Nagoya hattında saatte 500 kilometrelik hızla gerçekleştirilmesi planlanan ilk seferin yolcuları olacak şanslı kişiler seçildi bile.

8 dakikada 30,5 kilometre

Şu anda kullanımda olan ''Shanghai Transrapid'' dünyanın en hızlı treni unvanına sahip. Bu sistem Japonya’daki sistemle aynı manyetik levitasyon teknolojisini kullanıyor ve hızı saatte 430 kilometreye kadar çıkabiliyor. Tren, Şangay’ın dışından yolcuları alıp havaalanına ulaştırıyor. 30.5 kilometrelik yolu kat ettiği süre ise yalnızca 8 dakika.

Geleneksel tekerli trenler arasında ise hız lideri hala 2007’de saatte 574 km’yi bulan hızıyla dünya hız rekorunu kıran Fransız TGV (Train à Grande Vitesse) hızlı tren servisi. Beş vagonlu trenin çoklu motorları bu rekoru kırmak için gereken enerjiyi sağlamak üzere tasarlandı. Ner var ki sürtünme kaynaklı bakım maliyetleri nedeniyle normal TGV trenlerinin hızı genellikle saatte 320 kilometreyi aşmıyor.

Harmony elektrikle çalışıyor

Çoklu motor üniteleri kullanan bir başka tren ise ''Harmony CRH 380A''. Ancak bu sistemin özelliği yalnızca elektrikle çalışıyor olması. 2010’daki bir test sürüşünde CRH 380A, saatte 486 kilometrelik bir hıza ulaştı. Pekin ve Şangay arasındaki hattı kullanan yolcularsa şimdilik saatte 380 kilometrelik bir hızla yetinmek zorunda.

Alman ICE hızlı tren servisinin 1988’de Hannover ile Würzburg arasındaki seferinin hızı saatte 406.9 kilometreyi bulduğunda Almanya, demiryollarındaki ününü yeniden kazanmış oldu. Ancak ICE’nin hızı bakım maliyetlerini düşük tutmak için saatte maksimum 250 kilometreye kadar çıkıyor.

Sınırlı hız ve bakım Almanya'da trenlerin karşılaştığı tek problem değil. Sık sık tekrarlanan grevler Almanya’da tren yoluyla ulaşımın en büyük kabusu haline geldi. Alman Demiryolları’ndaki grevler nedeniyle trenler zaman zaman hareketsiz kalıyor.