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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Çin'de

Dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarları listesinde Çin bir kez daha birinci oldu. İlk kez ABD'nin en çok sayıda sistemle yer almadığı bir liste hazırlanmış oldu.

20 Haziran 2016 18:39


Almanya ve ABD'de dönüşümlü olarak düzenlenen Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı'na denk gelecek şekilde altı ayda bir hazırlanan en hızlı 500 süper bilgisayar listesi açıklandı.

Frankfurt'taki konferansın bugünkü açılışında açıklanan listede Çin, Sunway TaihuLight ile dünyanın en güçlü sistemi seçildi. Çin Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde geliştirilen Sunway TaihuLight, 93 petaflops/sn ile bir önceki liste başı süper bilgisayardan 3 kat daha hızlı çalışıyor.

Listenin iki numaralı süper bilgisayarı da Çin'de geliştirildi. Listenin ikinci sırasındaki Tianhe 2 de 33,86 petaflops ile üç yıl boyunca listenin bir numarasında yer alarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı seçilmişti. Tianhe 2 için Çin'deki üreticiler hâlihazırda Intel'e ait işlemciler kullanırken, yeni liste başı Sunway TaihuLight için tamamen Çin’de üretilmiş işlemciler kullanılıyor.

Çin ABD'yi geride bıraktı

Sunway TaihuLight, bir önceki liste başına kıyasla üç kat hızlı olduğu gibi Watt başına 6 Gigaflops ile de üç kat daha fazla enerji verimine sahip olma özelliği taşıyor.

Pazartesi günü Frankfurt'ta açıklanan en hızlı 500 süper bilgisayar listesinde bu kez ilk kez ABD en fazla sistemle yer alan ülke konumunda olmadı. Listede Çin'den 167 sistem, ABD'den ise 165 sistem yer alıyor. Performans konusunda da Çin öne geçmiş durumda. Tianhe 2 ve Sunway TaihuLight süper bilgisayarlarını ABD ancak üçüncü sıradaki Titan ve dördüncü sıradaki Sequoia ile takip ediyor.

En hızlı süper bilgisayarlar listesinde Almanya yine Stuttgart'ta geliştirilen Hazel Hen ile yer alıyor. Hazel Hen ilk on içinde yer alsa da, 5,6 petaflops ile sekizinci sıradan dokuzuncu sıraya geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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