‘Dünyanın en hızlı hibrit kamyonu’

Volvo Mean Green hibrit yarış kamyonuyla yeni bir dünya hız rekoru kırmayı planladığını duyurdu.

Kamyon ABD’deki Wendover Havaalanı’nda 260 km/s’nin üzerinde bir hıza erişmeyi deneyecek.

Kamyon bu etkileyici hedefe ulaşabilmesi için modifiye edilmiş D16 motor, geliştirilmiş i-Shift şanzıman, 203 beygir güç ve 1200 Nm tork üreten elektrikli motorla donatıldı.

Volvo Trucks’tan Ron Huibers yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Mean Green Volvo’nun teknik kabiliyetlerini ve sürekli olarak yeni gelişen teknolojilere odaklandığını gösteren çok iyi bir örnek. Mühendislerimiz dünya çapında, Londra’nın iki katlı otobüsleri de dâhil olmak üzere yüzlerce Volvo otobüse güç sağlayan, Volvo hibrit tahrik sisteminin aynısını kullanarak, dünyanın en hızlı hibrit kamyonunu geliştirdiler.”